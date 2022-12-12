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Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь встретился с соотечественниками в Нидерландах
Как передает специальный корреспондент ВИА, вечером 11 декабря по местному времени в ходе своего официального визита в Королевство Нидерландов премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь встретился с соотечественниками в Нидерландах.
Выступая на встрече, посол Вьетнама в Нидерландах Фам Вьет Ань сообщил, что в этой стране обучаются, проживают и работают более 25.000 вьетнамцев, которые ведут стабильный образ жизни и получают позитивную оценку местных властей.
В частности, вьетнамская диаспора в Голландии всегда обращает свой взор на историческую Родину, сохраняет национальный колорит путем проведения курсов вьетнамского языка, принимает активное участие в инвестиционной и деловой деятельности, взаимодействует с вьетнамскими организациями в подготовке кадров и передаче технологий.
Эмигранты выразили благодарность руководству партии и государства Вьетнама, а также лично премьер-министру за внимание к вьетнамской диаспоре за границей, в том числе в Нидерландах.
Они выразили радость по поводу больших достижений Вьетнама, особенно дальнейшего повышения позиции и авторитета страны на международной арене, подтвердив национальную гордость и глубокие чувства к Родине за счет реальных и конкретных действий.
Заместитель председателя Ассоциации вьетнамцев в Нидерландах Нго Бить Нгок отметила, что несмотря на большое географическое расстояние между Вьетнамом и Голландией, две страны хорошо относятся друг к другу. Нидерланды поддержали Вьетнам в борьбе за национальную независимость, а также продолжают оказывать помощь в деле строительства и развития страны. Вьетнамская диаспора в Нидерландах непрерывно развивается и всегда обращает свой взор на историческую Родину.
От имени руководства партии и государства Вьетнама премьер-министр Фам Минь Тьинь передал соотечественникам сердечный привет и теплую любовь от Родины. Он высоко оценил достижения вьетнамской диаспоры в Нидерландах – одной из крупнейших зарубежных общин в Европе.
Что касается отношений между Вьетнамом и Нидерландами, то глава вьетнамского правительства отметил, что двусторонние отношения находятся на стадии активного развития. Нидерланды являются вторым по величине торговым партнером Вьетнама в Европе и крупнейшим инвестором среди стран Евросоюза во Вьетнаме. Он выразил надежду, что его нынешний визит в Нидерланды поможет вывести двусторонние отношения на новый уровень.
По словам премьер-министра, весомый вклад в достижения Вьетнама в развитии страны и в дело укрепления вьетнамо-голландских отношений внесла вьетнамская диаспора в Нидерландах.