Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь встретился с соотечественниками в Нидерландах

Премьер-министр Фам Минь Тинь выразил пожелание, чтобы вьетнамская диаспора в Нидерландах непрерывно развивалась, строго выполняла свои гражданские обязанности в стране их пребывания, проявляла солидарность, была образцовой общиной и гордостью страны.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь 11 декабря встретился с представителями вьетнамской общины Нидерландов. ВИА: Фото  
Премьер-министр Фам Минь Тинь выразил пожелание, чтобы вьетнамская диаспора в Нидерландах непрерывно развивалась, строго выполняла свои гражданские обязанности в стране их пребывания, проявляла солидарность, была образцовой общиной и гордостью страны.

Как передает специальный корреспондент ВИА, вечером 11 декабря по местному времени в ходе своего официального визита в Королевство Нидерландов премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь встретился с соотечественниками в Нидерландах.

Выступая на встрече, посол Вьетнама в Нидерландах Фам Вьет Ань сообщил, что в этой стране обучаются, проживают и работают более 25.000 вьетнамцев, которые ведут стабильный образ жизни и получают позитивную оценку местных властей.

В частности, вьетнамская диаспора в Голландии всегда обращает свой взор на историческую Родину, сохраняет национальный колорит путем проведения курсов вьетнамского языка, принимает активное участие в инвестиционной и деловой деятельности, взаимодействует с вьетнамскими организациями в подготовке кадров и передаче технологий.

Эмигранты выразили благодарность руководству партии и государства Вьетнама, а также лично премьер-министру за внимание к вьетнамской диаспоре за границей, в том числе в Нидерландах.

Они выразили радость по поводу больших достижений Вьетнама, особенно дальнейшего повышения позиции и авторитета страны на международной арене, подтвердив национальную гордость и глубокие чувства к Родине за счет реальных и конкретных действий.

Заместитель председателя Ассоциации вьетнамцев в Нидерландах Нго Бить Нгок отметила, что несмотря на большое географическое расстояние между Вьетнамом и Голландией, две страны хорошо относятся друг к другу. Нидерланды поддержали Вьетнам в борьбе за национальную независимость, а также продолжают оказывать помощь в деле строительства и развития страны. Вьетнамская диаспора в Нидерландах непрерывно развивается и всегда обращает свой взор на историческую Родину.

От имени руководства партии и государства Вьетнама премьер-министр Фам Минь Тьинь передал соотечественникам сердечный привет и теплую любовь от Родины. Он высоко оценил достижения вьетнамской диаспоры в Нидерландах – одной из крупнейших зарубежных общин в Европе.

Что касается отношений между Вьетнамом и Нидерландами, то глава вьетнамского правительства отметил, что двусторонние отношения находятся на стадии активного развития. Нидерланды являются вторым по величине торговым партнером Вьетнама в Европе и крупнейшим инвестором среди стран Евросоюза во Вьетнаме. Он выразил надежду, что его нынешний визит в Нидерланды поможет вывести двусторонние отношения на новый уровень.

По словам премьер-министра, весомый вклад в достижения Вьетнама в развитии страны и в дело укрепления вьетнамо-голландских отношений внесла вьетнамская диаспора в Нидерландах.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

ПОДРОБНЕЕ

Top