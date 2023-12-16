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Премьер-министр Вьетнама совершил рабочую поездку в японскую префектуру Гунма
Он подтвердил, что правительство Вьетнама всегда считает сотрудничество между населенными пунктами эффективным каналом продвижения дружбы и сотрудничества, а также укрепления связей между народами двух стран.
Похвалив губернатора и власти Гунмы за их решимость, усилия и инициативы по укреплению связей с Вьетнамом и вьетнамскими населенными пунктами-партнерами, он предложил губернатору направить деловую делегацию во Вьетнам и на День Гунмы в северной провинции Ханам в следующем году.
Он также предложил руководителям Гунмы активизировать сотрудничество с Ханамом и другими вьетнамскими населенными пунктами, руководители которых посещают Гунму в этот раз, такими как Тхайбинь, Хайзыонг, Хынгйен, Бакжанг, Кханьхоа и Кантхо, с целью оптимизации неиспользованного потенциала посредством обменов между людьми и туристического сотрудничества.
Губернатор Ямамото, в свою очередь, отметил, что все больше и больше местных компаний заинтересованы в освоении вьетнамского рынка.
Доложив премьер-министру Вьетнама, что в Гунме проживает самое большое количество вьетнамцев по всей стране, он отметил положительный вклад более 12.000 человек в местное социально-экономическое развитие.
Он обещал всяческую поддержку культурным и межличностным обменам, чтобы улучшить взаимопонимание, принять больше вьетнамских рабочих, включая стажеров, и поддержать их интеграцию в принимающее общество.
Охарактеризовав Вьетнам как привлекательный и развивающийся рынок, он пообещал направлять во Вьетнам больше деловых делегаций и активизировать двустороннее инвестиционное и торговое сотрудничество. Он пожелал, чтобы вьетнамское правительство создало условия для предприятий в Гунме для ведения бизнеса во Вьетнаме и поощряло больше вьетнамских фирм инвестировать в Гунму.
По этому случаю премьер-министр Фам Минь Тьинь стал свидетелем подписания меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству между Ханамом и Гунмой.
В ходе последующих переговоров с губернатором Ямамото и представителями бизнеса Гунмы он подтвердил, что Вьетнам поощряет японские предприятия, в частности из Гунмы, расширять свою деятельность во Вьетнаме, способствуя тем самым передаче технологий, использованию вьетнамских материалов и рабочих.
По его словам, Вьетнам осуществляет три стратегических прорыва, включая институциональное строительство, развитие инфраструктуры и подготовку высококачественной рабочей силы.
Вьетнам создает наилучшие условия для предприятий из Гунмы и Японии, надеясь, что они продолжат расширять свою деятельность в таких сильных областях, как зеленая экономика, цифровая экономика, циркулярная экономика, экономика знаний, научные технологии, инновации, электронные компоненты, электромобили, полупроводники, водород, возобновляемые источники энергии, зеленые финансы, биотехнологии, здравоохранение и высокотехнологичное сельское хозяйство, среди прочего, сказал он.
С высокой решимостью и большими усилиями с обеих сторон и на основе всеобъемлющего стратегического партнерства во имя мира и процветания в Азии и во всем мире, вьетнамский лидер верит, что двусторонние экономические, инвестиционные и торговые связи между Вьетнамом и Японией, а также между Вьетнамом и Гунмой будут продолжать процветать. Власти и бизнес Гунмы станут важными факторами, способствующими дальнейшему углублению дружбы между двумя странами.
Он пожелал, чтобы обе стороны с еще большей решимостью стремились к сотрудничеству и процветанию на благо, благополучие и счастье своих народов.
Участвующие фирмы Гунмы, тем временем, заявили, что они заинтересованы в инвестировании и расширении деятельности во Вьетнаме, особенно в области производства оборудования и компонентов, продуктов питания, химикатов, научных технологий, финансов, туризма, развлечений, дистрибуции и розничной торговли.
Во второй половине того же дня премьер-министр Фам Минь Тьинь посетил вьетнамских рабочих, работающих в компании Shibata Gousei Co. Ltd., которая занимается литьем пластмасс и производством деталей интерьера для автомобилей.