Премьер-министр Вьетнама провёл 8-е заседание Национального комитета по цифровой трансформации

Заседание прошло в формате видеоконференции, охватывая все регионы страны, с участием правительственных учреждений и министерств на национальном уровне, а также Народных комитетов провинций и городов центрального подчинения.



Конференция собрала членов Комитета, включая вице-премьера Чан Лыу Куанга, который является постоянным заместителем председателя Комитета, министров, руководителей ведомств и регионов, а также представителей технологических и телекоммуникационных корпораций.

В своем вступительном слове премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул, что 2024 год станет ключевым в реализации пятилетнего плана социально-экономического развития на 2021–2025 годы. Основное внимание будет уделено стимулированию экономического роста и структурных трансформаций, включая развитие зеленой, циркулярной и цифровой экономик. Особое внимание будет уделено ускорению национальной цифровой трансформации, развитию электронного правительства, цифровой экономики, цифрового общества и цифрового гражданства.

В рамках стратегии национального развития особое внимание уделяется трём стратегическим направлениям: совершенствованию институциональной базы для цифровой трансформации, подготовке квалифицированных кадров и развитию инфраструктуры, включая цифровую. Также акцентируется внимание на повышении эффективности государственного управления финансами, особенно в области цифровизации процессов.

«Цифровая трансформация — ключевая задача и прорывной элемент в достижении социально-экономических целей. Она способствует уменьшению бюрократических барьеров для граждан и предприятий, а также борьбе с коррупцией»,- подчеркнул Фам Минь Тьинь.

По его словам, правительство неустанно контролирует процесс национальной цифровизации, требуя от всех уровней власти и ведомств постоянного мониторинга, оценки и руководства этим процессом для обеспечения его эффективности.

На заседании был утвержден План действий на 2024 год, определяющий приоритеты национальной цифровой трансформации. Премьер-министр потребовал от членов Комитета и руководителей министерств и регионов сосредоточиться на докладах и оценке хода цифровой трансформации, представляя данные о достижениях и недостатках.

Премьер-министр также подчеркнул, что положительный опыт и высокоэффективные практики должны быть широко распространены среди всех участников процесса цифровой трансформации. Он призвал к активному обмену знаниями и решениями, которые могут способствовать более быстрому и устойчивому социально-экономическому развитию.

В конце заседания было выражено единодушие в важности продолжения работы по ключевым решениям, особенно тем, которые способны обеспечить значительные прорывы в реализации национальных цифровых инициатив. Это подразумевает не только внедрение инноваций и технологий, но и улучшение правовой и регуляторной баз, необходимых для поддержки и развития цифровой экономики.