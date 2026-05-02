Премьер-министр Вьетнама провёл церемонию официального приветствия своего японского коллеги

Премьер-министр Ле Минь Хынг и его японская коллега Такаити Санаэ обходят строй почётного караула Вьетнамской народной армии. (Фото: ВИА)

В церемонии приняли участие заместитель премьер-министра, министр национальной обороны Фан Ван Зянг, министр иностранных дел Ле Хоай Чунг, министр - заведующий Канцелярией правительства Данг Суан Фонг, министр финансов Нго Ван Туан, министр промышленности и торговли Ле Мань Хунг, министр образования и профессиональной подготовки Хоанг Минь Шон, а также другие официальные лица.

После церемонии приветствия главы правительств провели встречу в узком составе и переговоры, на которых рассмотрели двустороннее сотрудничество и наметили направления взаимодействия на предстоящий период, а затем присутствовали при подписании и обмене соглашениями о сотрудничестве между Вьетнамом и Японией.

Лидеры также посетили фотовыставку, посвящённую двум странам, их народам и отношениям между Вьетнамом и Японией, организованную Канцелярией правительства Вьетнама и Вьетнамским информационным агентством.

По словам посла Вьетнама в Японии Фам Куанг Хиеу, визит, проходящий 1–3 мая, имеет важное значение, демонстрируя высокую оценку Японией всеобъемлющего стратегического партнёрства между Вьетнамом и Японией в условиях, когда обе страны вступают в новый этап развития.

Он отметил, что Вьетнам стал первой страной региона, которую премьер-министр Такаити посетила после своего переизбрания в феврале 2026 года, что отражает важное место Вьетнама в региональной политике Японии. Ожидается, что визит будет способствовать дальнейшему укреплению политического доверия, активизации стратегических обменов на высоком уровне и придаст новый импульс двустороннему сотрудничеству, сделав его более содержательным и эффективным.

Ожидается, что переговоры будут сосредоточены на приоритетных направлениях, соответствующих сильным сторонам обеих сторон, включая экономическое сотрудничество, науку и технологии, инновации, энергетическую и продовольственную безопасность, производство полупроводников, искусственный интеллект (ИИ), «зелёный» переход, развитие высококвалифицированных человеческих ресурсов, туризм, сотрудничество на местном уровне и обмены между народами, а также более тесную координацию по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Помимо науки и технологий, к ключевым сферам интереса относятся энергетическое сотрудничество, умное и высокотехнологичное сельское хозяйство, развитие инфраструктуры и укрепление устойчивых цепочек поставок.

Посол Японии во Вьетнаме Ито Наоки заявил, что это второй визит премьер-министра Такаити во Вьетнам после её предыдущей поездки в 2020 году, когда она занимала пост министра внутренних дел и коммуникаций.

Он подтвердил, что Япония рассчитывает на укрепление связей с руководством Вьетнама, включая Генерального секретаря ЦК КПВ, Президента государства То Лама, премьер-министра Ле Минь Хынга и председателя Национального собрания Чан Тхань Мана. Визит предоставит возможность подтвердить усиление координации в рамках Всеобъемлющего стратегического партнёрства и обсудить региональные и глобальные вызовы.

По его словам, ожидается проведение серии встреч на высоком уровне, на которых будут рассмотрены такие вопросы, как энергетика, экономическая безопасность, редкоземельные элементы, а также обмены между народами и академические обмены между двумя странами.