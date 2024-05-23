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Премьер-министр Вьетнама провел телефонные переговоры с голландским коллегой
Премьер-министр Фам Минь Тьинь подтвердил, что Вьетнам всегда ценит развитие всеобъемлющего партнерства с Нидерландами.
Премьер-министр Марк Рютте отметил, что его официальный визит во Вьетнам в ноябре прошлого года принес результаты, превосходящие ожидания. Он согласился с тем, что обе стороны должны активизировать обмен делегациями по государственным, правительственным и парламентским каналам для укрепления дружбы и политического доверия. Также необходимо работать вместе и поддерживать друг друга на международных форумах и в организациях, чтобы внести вклад в региональный и глобальный мир, безопасность и развитие.
Премьер-министры обеих стран договорились тесно координировать свои действия по содействию государственному визиту во Вьетнам короля и королевы Нидерландов. Они подчеркнули важность сотрудничества в организации мероприятий, посвященных 5-й, 10-й и 15-й годовщинам всеобъемлющего партнерства стран (2019-2024), стратегического партнерства по устойчивому развитию сельского хозяйства и продовольственной безопасности (2014-2024) и стратегического партнерства по адаптации к изменению климата и управлению водными ресурсами (2010-2025), соответственно. Они также договорились использовать возможности Соглашения о свободной торговле между ЕС и Вьетнамом (EVFTA) для достижения двустороннего товарооборота в 15 миллиардов долларов США в ближайшем будущем.
Фам Минь Тьинь призвал Нидерланды в ближайшее время завершить ратификацию Соглашения о защите инвестиций между ЕС и Вьетнамом (EVIPA) и выступить за то, чтобы Европейская комиссия (ЕК) отменила предупреждение о "желтой карточке" за незаконный, несообщаемый и нерегулируемый (ННН) промысел, наложенное на Вьетнам.
Он призвал европейскую страну поддержать Вьетнам в реализации плана дельты Меконга на 2021-2030 годы, а также в развитии устойчивых к климатическим изменениям городских районов в центральной прибрежной зоне. Кроме того, он рекомендовал расширить двустороннее сотрудничество в области обороны и безопасности, в частности, в судостроении, подготовке миротворцев ООН, борьбе с терроризмом и организованной преступностью.
Соглашаясь с Фам Минь Тьинем, премьер-министр Нидерландов подчеркнул свой давний интерес к развитию дельты Меконга с момента своего первого визита во Вьетнам в 2014 году. Он подтвердил, что Нидерланды будут продолжать поощрять местные предприятия инвестировать во Вьетнам, особенно в высокотехнологичные отрасли, производство микрочипов, полупроводников, морских портов, судостроительных технологий, логистических связей и стратегической инфраструктуры. Рютте пообещал продолжать поддерживать вьетнамскую общину в Нидерландах, помогая им успешно интегрироваться и служить мостом для двусторонней дружбы.
Касаясь вопроса Восточного моря, лидеры подчеркнули важность обеспечения безопасности, защиты и свободы судоходства и авиации, а также мирного разрешения споров на основе международного права, в частности Конвенции ООН по морскому праву 1982 года