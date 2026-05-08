Премьер-министр Вьетнама провёл рабочий завтрак с премьер-министрами Камбоджи и Лаоса
Горячо поздравив Ле Минь Хынг с вступлением в новую ответственную должность, премьер-министры Камбоджи и Лаоса поблагодарили Вьетнам за поддержку и эффективное сотрудничество во многих сферах, оказываемые Камбодже и Лаосу в последние годы. Они подтвердили готовность поддерживать тесные и регулярные контакты с вьетнамским премьер-министром для дальнейшего вывода трёхсторонних отношений на более практический и эффективный уровень.
Три премьер-министра с удовлетворением отметили, что отношения между тремя странами продолжают укрепляться. Обмены делегациями на высоком уровне между Вьетнамом и Камбоджей, Вьетнамом и Лаосом, а также встреча трёх руководителей партий 6 февраля 2026 года придали новый импульс всестороннему сотрудничеству трёх стран. Государства продолжают тесно взаимодействовать в управлении и охране границ, борьбе с транснациональной преступностью и киберпреступностью; стабильно развиваются торговля и инвестиции, а ряд проектов вьетнамских предприятий в Камбодже и Лаосе реализуются эффективно.
На фоне сложной международной ситуации, оказывающей негативное влияние на экономики стран региона, три премьер-министра договорились продолжать поддерживать обмены и контакты на высоком уровне, эффективно использовать существующие механизмы для продвижения двустороннего и трёхстороннего сотрудничества; активизировать взаимодействие в сфере обороны и безопасности, обмен информацией и совместную борьбу с различными видами преступности, включая онлайн-мошенничество. Стороны также договорились добиться прорыва в экономической взаимосвязанности, цепочках поставок и транспортной инфраструктуре, открыть дополнительные прямые авиарейсы между крупными городами, развивать энергетическое сотрудничество, логистику и трансграничную торговлю, ускорить реализацию проектов стратегической инфраструктуры, а также продолжить упрощение процедур въезда и выезда и диверсификацию туристических продуктов.
Подтверждая приверженность активному информированию о достижениях сотрудничества и отношениях солидарности и дружбы между тремя странами и народами, премьер-министры также договорились координировать организацию мероприятий по случаю 65-летия установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Лаосом и 60-летия дипломатических отношений между Вьетнамом и Камбоджей в 2027 году; продолжать поддерживать друг друга на региональных и международных форумах, прежде всего в рамках АСЕАН и механизмов субрегиона Меконга.
Три премьер-министра также обменялись мнениями по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес, подчеркнув важность сохранения тесных отношений солидарности и сотрудничества между тремя странами, а также укрепления взаимодействия с другими государствами АСЕАН в условиях сложной и изменчивой международной и региональной обстановки. Стороны подтвердили решимость и приверженность дальнейшему укреплению отношений между тремя странами в интересах народов трёх государств, а также ради мира, стабильности, сотрудничества и развития в регионе.