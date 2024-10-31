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Премьер-министр Вьетнама провел рабочие встречи с руководителями крупнейших компаний Саудовской Аравии в Эр-Рияде

30 октября в Эр-Рияде по случаю своего участия в 8-м форуме «Инвестиционная инициатива будущего» (FII) и рабочего визита в Саудовскую Аравию, премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь провел рабочие встречи с руководителями крупнейших предприятий этой ближневосточной страны с целью развития инвестиционного сотрудничества.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь (справа) принимает Абдуллу Мохаммеда Аль Замиля, председателя совета директоров промышленной инвестиционной компании Zamil Industrial (Zamil Industrial), входящей в группу Zamil. Фото: ВИA  
Работая с Абдуллой Мохаммедом Аль Замилем, председателем совета директоров Zamil Industrial Investment Company (Zamil Industrial) при Zamil Group, крупнейшей промышленной инвестиционной группе Саудовской Аравии, представленной в 60 странах мира, Фам Минь Тьинь предложил, чтобы наряду с расширением производства группа продолжала диверсифицировать свою продукцию, цепочки поставок и сети распространения, а также способствовала применению науки и технологий и цифровой трансформации для экологичного и чистого производства, защиты окружающей среды и устойчивого развития.

Он подчеркнул, что Вьетнам стремится содействовать развитию науки, технологий и инноваций, уделяя приоритетное внимание росту высокотехнологичных отраслей, зеленому переходу, цифровой трансформации и охране окружающей среды, совершенствованию институтов, укреплению стратегической инфраструктуры, реформированию административных процедур, а также созданию высококачественной рабочей силы. Эти усилия направлены на то, чтобы помочь предприятиям снизить себестоимость продукции, уменьшить производственные затраты, повысить производительность труда и эффективность инвестиций.

Абдулла Мохаммед Аль Замиль поблагодарил вьетнамские власти как на центральном, так и на местном уровнях за эффективную поддержку. Он отметил, что Zamil инвестирует во Вьетнам с 1993 года и в настоящее время управляет тремя производственными предприятиями, на долю которых приходится 70% экспорта стали в Юго-Восточной Азии. Он также выразил желание расширить инвестиции в страну.

Глава вьетнамского правительства также встретился с генеральным директором Саудовской инвестиционной компании сельского хозяйства и животноводства (SALIC) Сулейманом бин Абдулрахманом Аль-Румайхом, который сообщил, что его компания косвенно инвестировала во Вьетнам через партнеров, а также импортировала и распространила около 100 000 тонн вьетнамских товаров в другие страны.

Крупнейший в Южной Америке экспортер красного мяса в более чем 100 стран, компания SALIC желает расширить сотрудничество и инвестиции во Вьетнаме, особенно в области производства, переработки и экспорта риса, кормов для животных, птицы, скота и аквакультуры, заявил он, добавив, что компания готова поделиться технологиями и опытом с вьетнамскими партнерами в этих областях.

Приветствуя инвестиционные намерения компании во Вьетнаме, Фам Минь Тьинь подчеркнул, что страна активно совершенствует свои институты для обеспечения справедливости и прозрачности, уделяя приоритетное внимание ключевым секторам, соответствующим новым тенденциям развития, и работая над укреплением прорывной стратегической инфраструктуры, включая как жесткую, так и мягкую инфраструктуру, в рамках открытой политики, бесшовной инфраструктуры и умного управления.

Кроме того, премьер-министр заверил, что Вьетнам гарантирует политическую стабильность, безопасность и оборону, что позволяет бизнесу с уверенностью планировать долгосрочные инвестиции в страну без опасений.

Приветствуя сотрудничество и инвестиции SALIC во Вьетнаме, особенно в сельскохозяйственном секторе, он призвал компанию направлять делегации для взаимодействия с соответствующими вьетнамскими властями по конкретным проектам

ВИА/ИЖВ

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