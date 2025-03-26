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Премьер-министр Вьетнама провел переговоры с сингапурским коллегой
По его словам, 2025 год также является важным событием, когда отмечается 80-летие Национального дня Вьетнама и 60-летие Сингапура, что является сильным сигналом о решимости двух стран реализовать новые рамки сотрудничества.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь поздравил Сингапур с достижениями в области развития и пожелал стране успехов в организации всеобщих выборов в 2025 году. Он выразил уверенность, что город-государство успешно реализует инициативы «Вперёд Сингапур» (Forward SG) и «Сингапурская мечта», построив тем самым справедливое, гармоничное и все более процветающее общество.
Он отметил, что Вьетнам реализует стратегию ускорения и прорыва, чтобы выйти на финишную прямую, стремясь достичь двузначного роста с 2026 года и далее, чтобы вступить в новую эру - эру подъема нации и процветания, цивилизованного и процветающего развития.
В свою очередь, Лоуренс Вонг выразил радость по поводу своего первого визита во Вьетнам в качестве премьер-министра Сингапура, подчеркнув, что его поездка направлена на содействие реализации результатов сотрудничества между двумя странами.
Он подтвердил, что Вьетнам является одним из важнейших партнеров Сингапура в регионе, и поздравил Вьетнам с его замечательными достижениями после 40-летия проведения дела «Доймой» (обновления) и превращением в одну из ведущих экономик АСЕАН.
Премьер-министр Сингапура подчеркнул историческое значение создания всеобъемлющего стратегического партнерства, заявив, что Вьетнам стал первым всеобъемлющим стратегическим партнером Сингапура в АСЕАН, что отражает доверие, тесные связи и стремление лидеров и народов обеих стран к более широкому, интенсивному и эффективному развитию вьетнамско-сингапурских отношений.
Оба лидера выразили удовлетворение активным развитием двусторонних отношений. Сингапур сохранил свои позиции в качестве второго по величине иностранного инвестора во Вьетнаме: два новых вьетнамско-сингапурских индустриальных парка (VSIPs) получили инвестиционное одобрение, расширив свою сеть до 20 объектов в 14 городах и провинциях. Объем двусторонней торговли демонстрирует устойчивый рост и достиг 10,3 миллиарда долларов США в 2024 году, при этом Вьетнам стал крупнейшим экспортером риса в Сингапур.
Премьер-министры также отметили значительный прогресс в области обороны, безопасности, образования, технологий, туризма, трудовых отношений и обменов между людьми.
Они обязались принимать решительные и своевременные меры по укреплению политического доверия, создавая прорывы для всеобъемлющего стратегического партнерства. Они нацелены на скорейшее завершение и эффективное выполнение программы действий, чтобы в полной мере реализовать новые рамки сотрудничества на 2025-2030 годы.
Стороны договорились расширять обмен делегациями на всех уровнях, эффективно применять механизмы двустороннего сотрудничества, укреплять взаимодействие в области обороны и безопасности на основе взаимного доверия и понимания, внося свой вклад в обеспечение мира, стабильности и развития в регионе и во всем мире.
Они пообещали усилить экономическую взаимосвязь с помощью пяти основных компонентов Рамочного соглашения о взаимосвязях между Вьетнамом и Сингапуром и партнерства «Зеленая экономика - цифровая экономика», позиционируя двустороннее сотрудничество как образец для подражания в регионе.
Фам Минь Тьинь предложил Сингапуру создать благоприятные условия для выхода вьетнамской сельскохозяйственной, лесной, рыбной продукции, а также переработанных продуктов питания на его распределительную систему. Кроме того, он предложил развивать сеть VSIP 2.0 с акцентом на устойчивость и интеллектуальные технологии для оптимизации привлечения высококачественных инвестиций.
Его сингапурский коллега согласился уточнить ключевые аспекты модернизации сети VSIP, обеспечивающей более экологичное, интеллектуальное и эффективное развитие. Он также одобрил предложение вьетнамского лидера о «шести основных целях», которые включают в себя углубление политического доверия, более существенное сотрудничество в области обороны, более эффективное экономическое взаимодействие, более активные обмены между людьми, более прорывное научно-технологическое сотрудничество и более тесное международное региональное сотрудничество.
Лоуренс Вонг подчеркнул необходимость существенного развития экспорта энергии оффшорного ветра, обмена углеродными кредитами и сотрудничества в области финтеха в рамках проекта по подключению трансграничных розничных платежей с использованием QR-кодов и передачи данных, что поможет облегчить работу предприятий.
Лидеры двух стран договорились углублять сотрудничество в ключевых областях, включая образование, подготовку рабочей силы, продовольственную безопасность, культурные и художественные обмены, туризм, авиацию, связь между бизнесом и людьми.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь предложил Сингапуру принять вьетнамских рабочих по схеме трудовой визы, расширить спектр принимаемых профессий, облегчить обучение вьетнамскому языку в школах со значительным числом вьетнамских учеников и способствовать повышению роли вьетнамской общины экспатов.
Что касается регионального и многостороннего сотрудничества, то обе стороны высоко оценили тесную координацию и взаимную поддержку своих стран при выдвижении кандидатур на должности в организациях ООН. Они договорились работать с другими государствами-членами АСЕАН для поддержания солидарности, единства и центральной роли блока, а также для продвижения устойчивого развития в субрегионах, включая субрегион Меконга.
Премьер-министры двух стран договорились придерживаться общей позиции АСЕАН в отношении Восточного моря, подчеркнув важность свободы и безопасности морских и авиационных перевозок. Они заявили о необходимости полной и эффективной реализации Декларации о поведении сторон в Восточном море (DOC) и создания условий, способствующих разработке существенного и эффективного Кодекса поведения в Восточном море (COC) в соответствии с международным правом и Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года (UNCLOS).
После переговоров лидеры Вьетнама и Сингапура подписали несколько соглашений о сотрудничестве, в том числе письмо о намерениях по разработке программы действий в рамках всеобъемлющего стратегического партнерства. Другие соглашения охватывают торговлю оффшорной ветряной энергией, трансграничные платежи с использованием QR-кодов, цифровое развитие и инновации, а также обмен между людьми.