Премьер-министр Вьетнама провел переговоры с президентом Швейцарии в Давосе

Премьер-министр Фам Минь Тьинь (слева) и президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер на встрече в Давосе 21 января. Фото: ВИA





Поздравив Карин Келлер-Зуттер с вступлением в должность президента Швейцарии, премьер-министр Фам Минь Тьинь выразил уверенность в том, что ее пребывание на этом посту будет успешным, способствуя укреплению и развитию отношений между двумя странами.Радуясь возвращению в Швейцарию для участия в заседании ВЭФ в Давосе, он подчеркнул, что Вьетнам всегда дорожит своей дружбой и многогранным сотрудничеством с европейской страной.В свою очередь, Келлер-Зуттер подчеркнула, что правительство Швейцарии рассматривает Вьетнам как важного партнера в регионе и желает поднять двусторонние отношения на новую высоту, укрепляя политическое доверие и всестороннее и эффективное сотрудничество в различных областях.Лидеры двух стран отметили положительные сдвиги в отношениях Вьетнама и Швейцарии за последние годы, особенно в области политики и дипломатии, торговли и инвестиций, сотрудничества в целях развития, науки и технологии, а также образования и подготовки кадров.Опираясь на прочный фундамент их крепкой дружбы и общего видения, они согласились, что сейчас идеальное время для того, чтобы поднять отношения их стран до уровня всеобъемлющего партнерства, с общими принципами и широкими направлениями, направленными на создание прорывов для углубления двусторонних связей более всеобъемлющим и существенным образом, и укрепления сотрудничества как в региональном, так и в глобальном масштабе.Президент Швейцарии подтвердила, что переговоры с премьер-министром Вьетнама и соглашение о повышении уровня двусторонних отношений до всеобъемлющего партнерства имеют большое значение, способствуя укреплению и повышению эффективности двусторонних отношений в будущем. Она призвала обе стороны тесно сотрудничать для конкретизации всеобъемлющего партнерства.Лидеры двух стран высоко оценили перспективы двустороннего экономического сотрудничества, договорившись стремиться к увеличению объемов двусторонней торговли в предстоящий период. Они придали первостепенное значение скорейшему завершению переговоров по соглашению о свободной торговле между Вьетнамом и Европейской ассоциацией свободной торговли (ЕАСТ) и возобновлению переговоров по двустороннему соглашению о поощрении и защите инвестиций, чтобы облегчить экономические обмены и стимулировать долгосрочные инвестиции со стороны бизнеса обеих стран.Премьер-министр Фам Минь Тьинь высоко оценил планы Швейцарии по дальнейшей поддержке Вьетнама в области сотрудничества в целях развития на период 2025-2028 гг.Президент Швейцарии приветствовал предложение премьер-министра Фам Минь Тьиня и выразил готовность Швейцарии расширить сотрудничество с Вьетнамом в новых областях, соответствующих потребностям и сильным сторонам, таких как инновации, цифровая трансформация, высокие технологии, искусственный интеллект (ИИ), полупроводники, реагирование на изменение климата, торговля углеродными кредитами, обмен опытом и поддержка создания международного финансового центра в городе Хошимин.Лидеры двух стран подчеркнули важность сотрудничества в области безопасности и обороны, включая развитие сотрудничества в оборонной промышленности, обучение, наращивание потенциала, участие в миротворческих силах, а также исследования, переговоры и подписание соглашений о сотрудничестве в области обороны и безопасности.Вьетнамский лидер предложил обеим сторонам и дальше укреплять связи в области образования и подготовки кадров, науки и технологий, культуры и туризма, особенно в создании высококачественной системы образования, укреплении связей между учебными заведениями, научно-исследовательскими институтами и университетами двух стран, а также совместной работе в области устойчивого туризма и развития туристических кадров.Президент Келлер-Зуттер поблагодарила Вьетнам за предоставление краткосрочных визовых льгот для швейцарских граждан, что способствует обмену между людьми и взаимопониманию между двумя странами.Она также высоко оценила интеграцию и позитивный вклад вьетнамской общины в Швейцарии в местное социально-экономическое развитие, а также их роль в качестве моста для развития двустороннего сотрудничества.Обсудив некоторые международные и региональные вопросы, лидеры двух стран договорились укреплять сотрудничество перед лицом глобальных вызовов и усиливать координацию и взаимную поддержку на многосторонних форумах, особенно в Организации Объединенных Наций, а также в рамках партнерства АСЕАН-Швейцария по секторальному диалогу.В ходе переговоров премьер-министр Фам Минь Тьинь и президент Швейцарии Келлер-Зуттер стали свидетелями подписания меморандума о взаимопонимании (МОВ) между министерствами иностранных дел двух стран.По этому случаю премьер-министр Фам Минь Тьинь передал президенту Келлер-Зуттеру приглашение президента страны Лыонг Кыонга посетить Вьетнам. Швейцарский лидер с удовольствием принял приглашение.