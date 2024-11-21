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Премьер-министр Вьетнама провел переговоры с президентом Доминиканской Республики
Премьер-министр Фам Минь Тьинь передал приветствия от генерального секретаря партии То Лама, президента государства Лыонг Кыонга и председателя Национального собрания Чан Тхань Мана и их приглашения президенту Луису Абинадеру Короне посетить Вьетнам в 2025 году по случаю 20-й годовщины установления дипломатических отношений для дальнейшего развития двусторонних связей на основе прочного нынешнего фундамента. Президент с удовольствием принял приглашения, а точное время визита будет согласовано по дипломатическим каналам.
Стороны выразили удовлетворение позитивными сдвигами в двусторонней дружбе и сотрудничестве, особенно в области политики и дипломатии, экономики, торговли и сотрудничества в целях развития, а также взаимной поддержкой на многосторонних форумах.
Они подчеркнули важность сохранения и продвижения ценности памятника покойному президенту Хо Ши Мину в Санто-Доминго и памятника в Ханое, посвященного профессору Хуану Бошу, первому президенту Доминиканской Республики, отметив их как символ двусторонней солидарности и дружбы.
Обе стороны согласились с необходимостью дальнейшего содействия обменам и встречам на высоком и высоком уровне по партийным, правительственным и парламентским каналам, а также обменам между населенными пунктами и между людьми. Эти усилия направлены на укрепление фундамента политических отношений, улучшение взаимопонимания и создание прочной основы для расширения и повышения эффективности двусторонних связей.
Они также подчеркнули необходимость совершенствования правовой базы двустороннего сотрудничества, максимального повышения эффективности механизма политических консультаций между министерствами иностранных дел двух стран и скорейшего проведения вторых политических консультаций.
Стороны договорились расширять и углублять двустороннее сотрудничество во всех областях, в частности, в экономике, торговле, инвестициях, избежании двойного налогообложения, сельском хозяйстве, науке и технологии, инновациях, цифровой трансформации, «зеленом» переходе, цифровой экономике, телекоммуникациях, возобновляемых источниках энергии, безопасности и предотвращении преступности, устойчивом развитии туризма, культуре, образовании, защите окружающей среды и реагировании на изменение климата.
Они также договорились провести в ближайшее время первое заседание Совместного комитета по экономическому, торговому и промышленному сотрудничеству.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь предложил двум сторонам заключить соглашение о свободной торговле, соглашение о защите инвестиций, а также соглашения о сотрудничестве в области культуры, образования и подготовки кадров, а также соглашение об освобождении от обычных виз.
В свою очередь, президент Луис Абинадер Корона выразил благодарность Министерству сельского хозяйства и развития сельских районов Вьетнама за эффективную поставку в Доминиканскую Республику вакцин против африканской чумы свиней.
Лидеры двух стран подчеркнули необходимость и потенциал расширения делового и инвестиционного сотрудничества между двумя странами, особенно в сфере телекоммуникаций, энергетики и нефти, строительства, сельского хозяйства и туризма.
Они разделили мнение о необходимости активизации деятельности по продвижению торговли и инвестиций, налаживанию связей между предприятиями и облегчению доступа на рынки для сильных экспортных товаров каждой страны, а также использования каждой страны в качестве ворот для доступа на рынки Юго-Восточной Азии и Латинской Америки и Карибского бассейна.
Лидеры двух стран подтвердили свои обязательства по развитию многосторонних отношений, укреплению сотрудничества и поддержке друг друга в международных организациях и многосторонних форумах, членами которых они являются, таких как Организация Объединенных Наций, Всемирная торговая организация (ВТО), Движение неприсоединения, рамки сотрудничества Юг-Юг и Форум сотрудничества Восточной Азии и Латинской Америки (FEALAC), на благо народов обеих стран и в целях содействия миру, стабильности, сотрудничеству и развитию в обоих регионах и во всем мире.
Обсуждая региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес, обе стороны договорились поддерживать урегулирование международных споров и разногласий мирными средствами в соответствии с международным правом, в частности Уставом ООН и Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года (UNCLOS).
После переговоров лидеры двух стран провели совместную пресс-конференцию и огласили Совместную декларацию Вьетнама и Доминиканской Республики, в которой подтверждается решимость правительств обеих стран и излагаются согласованные направления и меры по дальнейшему укреплению солидарности, дружбы и сотрудничества между двумя странами в будущем.