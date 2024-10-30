Премьер-министр Вьетнама провел переговоры с наследным принцем, Премьер-министром Саудовской Аравии

Премьер-министр Фам Минь Тьинь (справа) и Наследный принц, Премьер-министр Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман ибн Абдель Азиз Аль Сауд. Фото: ВИА Премьер-министр Фам Минь Тьинь (справа) и Наследный принц, Премьер-министр Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман ибн Абдель Азиз Аль Сауд. Фото: ВИА

В ходе переговоров руководители двух стран отметили значительный прогресс в отношениях между Вьетнамом и Саудовской Аравией за последние 25 лет и обязались тесно сотрудничать для дальнейшего развития двусторонних отношений. Они договорились укреплять обмены на всех уровнях, особенно встречи на высоком уровне как на двусторонних, так и на многосторонних форумах.

Стороны также обязались уделять приоритетное внимание экономическому сотрудничеству как ключевому направлению двусторонних отношений, стремясь сделать Саудовскую Аравию ведущим инвестором во Вьетнаме и увеличить объем двусторонней торговли до более чем 10 миллиардов долларов США к 2030 году. Они определили, что «будущее сотрудничество» между двумя странами охватывает инновации, зеленый переход, цифровую трансформацию, превращая образование, туризм, труд и обмен между людьми в прочную основу двусторонних отношений, а также продолжая тесно координировать и поддерживать друг друга по региональным и мировым вопросам на международных форумах, особенно в ООН, чтобы минимизировать риски, укреплять диалог, сотрудничество, мир и развитие в регионе и во всем мире.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь поздравил Саудовскую Аравию с последними достижениями страны и призвал Саудовскую Аравию инвестировать в стратегические, знаковые и прорывные проекты во Вьетнаме, рассмотреть возможность строительства во Вьетнаме центра транзита и хранения сырой нефти и нефтехимической продукции для экспорта на рынки Юго-Восточной Азии, а также использовать потенциал для развития вьетнамской индустрии халяль, считая это одной из ключевых задач. Он также предложил соединить инновационные центры двух стран, координировать организацию международных технологических выставок, сотрудничать в создании инновационной экосистемы во Вьетнаме и обмениваться опытом в строительстве международного финансового центра в Хошимине.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь попросил Саудовскую Аравию создать благоприятные условия для того, чтобы вьетнамская община в стране глубоко интегрировалась в местное сообщество и активно способствовала развитию Саудовской Аравии и сотрудничеству между двумя странами.

Глава Саудовской Аравии подчеркнул, что участие Вьетнама в 8-й конференции «Инвестиционная инициатива будущего» открывает новые возможности для инвесторов и является ценным вкладом в успех конференции и стратегии регионального развития. Он согласился с предложениями Фам Минь Тьиня, предложив обеим сторонам направить министерства и сектора на продолжение обсуждений для конкретизации предложений по сотрудничеству и оптимизации потенциала двустороннего сотрудничества.

Руководитель Саудовской Аравии подтвердил, что он будет поддерживать вьетнамских рабочих, чтобы они могли обосноваться в Саудовской Аравии.



