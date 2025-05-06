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Премьер-министр Вьетнама провёл встречу с Президентом Шри-Ланки

Во второй половине дня 5 мая Во второй половине дня 5 мая Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь провёл встречу с Президентом Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка Анурой Кумарой Диссанаяке, который находится с государственным визитом во Вьетнаме и примет участие в праздновании Всемирного дня Весак ООН 2025 года.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь встречается с президентом Шри-Ланки. Фото: ВИА  
Во время встречи Премьер-министр тепло приветствовал Президента Шри-Ланки, отметив, что тот выбрал Вьетнам третьей страной для визита и первой в Юго-Восточной Азии после вступления в должность. По его словам, это свидетельствует о высокой значимости, которую Шри-Ланка придаёт отношениям с Вьетнамом. Он подчеркнул, что визит приобретает особое значение в контексте 55-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

Президент Диссанаяке высоко оценил Вьетнам как успешную модель экономического развития — одну из стран с самыми высокими темпами роста в мире, ставшую центром производства, инноваций и привлечения иностранных инвестиций. Он выразил стремление перенять вьетнамский опыт в этих областях.

В тёплой, дружественной и доверительной атмосфере Премьер-министр Фам Минь Тьинь поделился с гостем ключевыми стратегическими направлениями, целями и решениями, а также уроками, извлечёнными Вьетнамом в процессе развития. Он рассказал о вьетнамском опыте в обновлении модели роста, реформировании институтов и законодательства, оптимизации государственного аппарата, развитии науки и технологий, а также в построении независимой и самодостаточной экономики.

Президент Шри-Ланки высоко оценил откровенные и содержательные размышления Вьетнамского Премьер-министра и выразил надежду на дальнейший обмен опытом и проведение взаимных консультаций.

Оба лидера сошлись во мнении, что на прочной основе тёплых дружеских отношений и высокого уровня политического доверия страны продолжат укреплять сотрудничество в различных сферах. Они выразили стремление вывести двусторонние отношения на новый уровень при наличии благоприятных условий и взаимного согласия.

Стороны договорились активизировать взаимные визиты и контакты на высоком уровне, проводить их на регулярной основе, а также повысить эффективность работы существующих двусторонних механизмов — в частности, Совместного комитета и Подкомитета по торговле. Кроме того, было достигнуто согласие продолжить пересмотр и обновление действующих соглашений, ускорить подписание новых, а также разработать дополнительные механизмы и формы взаимодействия, соответствующие потребностям и возможностям обеих сторон.

Обе стороны подчеркнули необходимость активизации сотрудничества в сферах экономики, торговли и инвестиций, исходя из потенциала и конкурентных преимуществ каждой страны. Стороны договорились активнее интегрировать экономики двух стран, применять разнообразные формы продвижения торговли и инвестиций, стремясь довести объём двустороннего товарооборота до 1 млрд долларов США. В этом контексте они также рассмотрят возможность подписания Соглашения о свободной торговле и Соглашения о взаимной защите и поощрении инвестиций в ближайшем будущем.

Президент Шри-Ланки выразил готовность создать благоприятные условия для экспорта вьетнамских товаров, востребованных на рынке Шри-Ланки и в которых Вьетнам обладает конкурентными преимуществами. Он также подтвердил намерение правительства своей страны предоставить приоритетные условия для вьетнамских инвесторов, реализующих ключевые проекты на её территории.

Оба лидера договорились расширять сотрудничество в таких перспективных сферах, как цифровая трансформация, зелёный переход, развитие высокотехнологичного сельского хозяйства, а также укреплять взаимодействие в области науки и технологий, особенно передовых.

Лидеры высоко оценили совпадение позиций Вьетнама и Шри-Ланки по многим региональным и международным вопросам. Они подчеркнули, что в условиях сложной и нестабильной глобальной обстановки особенно важно усиливать двустороннее сотрудничество, поддерживать друг друга и быть надёжными партнёрами на региональных и международных многосторонних форумах.

По случаю встречи Премьер-министр Фам Минь Тьинь передал тёплые приветствия Премьер-министру Шри-Ланки Харини Амарасурье и выразил надежду на её скорый визит во Вьетнам.

ВИА/ИЖВ

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