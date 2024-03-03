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Премьер-министр Вьетнама провел встречу с представителями лучших госпредприятий
Он также высоко оценил разумное, своевременное руководство и указания Центрального комитета партии, усилия всей политической системы, участие населения и бизнеса, включая значительный вклад государственных предприятий, а также сотрудничество и поддержку международных друзей Вьетнама в социально-экономическом развитии, благодаря чему страна стала ярким экономическим пятном во всем мире.
Фам Минь Тьинь попросил участников предложить решения проблем и подчеркнул необходимость обновления существующих драйверов роста - инвестиций, потребления и экспорта - и продвижения новых, таких как цифровая трансформация, зеленый переход, экономика замкнутого цикла и экономика, основанная на знаниях.
Активы и ресурсы государственных предприятий должны быть задействованы в полной мере, и эти компании должны действительно играть ключевую роль в национальной экономике, продолжил лидер.
Правительство всегда будет сопровождать предприятия, как частные, так и государственные, чтобы вместе преодолевать трудности и вызовы и стимулировать развитие, пообещал он.
Премьер-министр также похвалил государственные предприятия за их усилия по использованию передовых технологий, повышению эффективности производства и бизнеса, причем многие крупные компании находятся в авангарде новых технологий.
Указав на ограничения и слабости государственных предприятий в области управления, производства и бизнеса, а также конкурентоспособности, Фам Минь Тьинь попросил их внести изменения, опираясь на собственный менталитет и опыт, а также на уроки, полученные в мире.
Он также подчеркнул необходимость проведения реструктуризации в сфере управления, финансов, производства, бизнеса и цепочек поставок, соблюдения конкуренции и рыночных правил под государственным управлением, а также повышения конкурентоспособности и устойчивости к потрясениям, как внутренним, так и внешним.
Глава правительства призвал ускорить реализацию крупных, ключевых национальных проектов в важных, стратегических областях, заявив, что государственные предприятия должны играть роль первопроходцев в инновациях и цифровой трансформации.
Министерствам, ведомствам и населенным пунктам также было предложено ускорить административную реформу, улучшить деловую среду и работать над тем, чтобы распутать узлы для бизнеса и облегчить его деятельность.
Министерство планирования и инвестиций сообщило, что на конец 2023 года во Вьетнаме насчитывалось 676 государственных предприятий, работающих в различных отраслях.
На начало 2023 года их совокупные активы оценивались в 3,82 квадриллиона донгов (154,93 миллиарда долларов США), включая почти 1,7 квадриллиона донгов государственного капитала.
В прошлом году их совокупный доход составил 1,65 квадриллиона донгов, а общая сумма налогов и прочей кредиторской задолженности перед бюджетом достигла 166,21 триллиона донгов.
По этому случаю премьер-министр запустил движение соревнований для реализации задач, поставленных на этот год.