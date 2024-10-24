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Премьер-министр Вьетнама принял участие в торжественном приеме от имени Президента России по случаю саммита БРИКС
В саммите БРИКС и встрече расширенного состава БРИКС приняли участие лидеры 36 стран и территорий, в том числе 22 делегации во главе с их высшими руководителями, главами государств. На мероприятиях также присутствовали руководители шести международных организаций, в том числе Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
Саммит БРИКС и расширенная встреча БРИКС, а также десятки сопутствующих мероприятий в рамках саммита проходят с 22 по 24 октября в городе Казань, Россия.
Саммит проводится в рамках российского председательства под девизом "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности" лидеры обсудили создание новой финансовой и политической системы, характеризующейся справедливостью, равенством и взаимным уважением, а также поддержку многосторонних принципов и усиление роли развивающихся стран в глобальном управлении. Саммит направлен на укрепление позиций группы БРИКС на международной арене и развитие сотрудничества между странами-участницами во многих областях.
Встреча расширенного состава БРИКС под названием «БРИКС и Глобальный Юг: Совместное строительство лучшего мира» посвящена укреплению сотрудничества между БРИКС и странами Южного полушария для продвижения новых драйверов роста, таких как цифровая экономика, зеленая экономика, циркулярная экономика, наука и технологии, инновации; созданию сбалансированной, эффективной и инклюзивной экосистемы глобального управления, а также повышению роли и голоса развивающихся стран.
Саммит БРИКС и связанные с ним встречи также рассмотрят и создадут механизмы и модели сотрудничества и интеграции, которые помогут БРИКС стать более влиятельными и принести больше пользы странам-участницам.
23 октября на саммите БРИКС лидеры стран-участниц приняли совместное заявление, в котором была дана общая оценка ситуации в мире, а также определены долгосрочные цели группы.