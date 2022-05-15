Премьер-министр Вьетнама принял участие в специальном саммите АСЕАН – США. Фото: ВИА

Глава вьетнамского правительства сделал заявление, выступая на специальном саммите АСЕАН-США 13 мая (по американскому времени). Саммит включает в себя встречу между лидерами АСЕАН и президентом США Джо Байденом, встречу между лидерами АСЕАН и вице-президентом США Камалой Харрис о морской безопасности и COVID-19, а также встречу между лидерами АСЕАН и кабинетом министров США по климату, чистой энергии и инфраструктура.

Лидеры США озвучили ряд предложений и инициатив по сотрудничеству с АСЕАН. США инвестируют 40 миллионов долларов США для финансирования развития инфраструктуры чистой энергии, еще 40 миллионов долларов США для укрепления морского сотрудничества, 150 миллионов долларов США для реализации инициативы ASEAN-US Health Futures, оказания поддержки в повышении потенциала АСЕАН по реагированию на изменение климата и развитии инфраструктуры и 70 миллионов долларов США на образовательные программы и обмены между людьми.

Лидеры АСЕАН поблагодарили США за их активную поддержку в реагировании на COVID-19, помощь в улучшении потенциала реагирования на болезни, предоставление вакцин и недавнее создание Регионального отделения Юго-Восточной Азии Центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) в Ханое, Вьетнам. Государства-члены АСЕАН ожидают, что США продолжат поддерживать инициативы АСЕАН по предотвращению пандемии.

Признавая, что глобальная и региональная ситуация продолжает сталкиваться со сложными событиями и возникает множество новых проблем, АСЕАН и США подтвердили, что будут тесно сотрудничать, чтобы способствовать поддержанию мира, безопасности и стабильности в регионе, включая безопасность и свободу судоходства и пролета в Восточном море. США подтвердили свою поддержку позиции АСЕАН по проблеме Восточного моря, приветствовали усилия АСЕАН по содействию сотрудничеству, диалогу и укреплению доверия в регионе, а также стремятся разработать эффективный и содержательный Кодекс поведения в Восточном море (КПВ) в соответствии с международным правом и Конвенцией Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 года (ЮНКЛОС).

Что касается ситуации в Мьянме, страны призвали к сдержанности, снижению напряженности и насилия, обеспечению безопасности людей и полному выполнению консенсуса АСЕАН из пяти пунктов и приветствовали усилия председателя АСЕАН по поддержке Мьянмы в стабилизации ситуации и поиске устойчивых решений текущих проблемы.

Что касается Украины, США и АСЕАН подтвердили свое уважение к суверенитету, политической независимости и территориальной целостности, призвав к соблюдению Устава ООН и международного права для мирного разрешения конфликтов.

Во время заседания под председательством президента США Джо Байдена премьер-министр Фам Минь Тьинь поблагодарил за теплый и уважительный прием со стороны США.

Он отметил, что, оглядываясь на прошедшие 45 лет, сотрудничество АСЕАН и США достигло больших успехов, внося важный вклад в развитие диалога, укрепление доверия и поддержание мира, безопасности, стабильности и развития в регионе.

Перед лицом сложных и непредсказуемых событий в регионе и мире премьер-министр Вьетнама подчеркнул необходимость дальнейшего продвижения откровенного диалога на основе доверия и ответственности, солидарности, сотрудничества, контроля разногласий и соблюдения закона, содействия реализации мира во всем мире, стабильности, сотрудничества и процветающего развития.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь выразил надежду, что крупные державы и партнеры АСЕАН смогут привести отношения в стабильное состояние здоровым и ответственным образом и в то же время внести свой вклад в Юго-Восточную Азию в духе прозрачности, конструктивности и с максимальным уважением центральной роли АСЕАН, вести всесторонние консультации с АСЕАН, соблюдая международные права, способствуя миру, безопасности и стабильности в регионе и во всем мире.

Вьетнам подтвердил принципиальную позицию АСЕАН по вопросу Восточного моря, подчеркнув мирное разрешение всех споров и разногласий на основе международного права, включая ЮНКЛОС 1982 года.

Премьер-министр Вьетнама сказал, что страна приветствует поддержку со стороны всех партнеров АСЕАН полного и эффективного выполнения Декларации о поведении сторон в Восточном море (DOC) и создания эффективного и существенного COC в соответствии с международным правом, включая UNCLOS 1982 года.

На заседании саммита по морской безопасности и COVID-19 премьер-министр Фам Минь Тьинь приветствовал инициативы США по укреплению морского сотрудничества с регионом.

Он также подчеркнул, что все страны, в том числе страны АСЕАН и США, разделяют важность и интересы в обеспечении мира, стабильности, безопасности, свободы судоходства и пролета в Восточном море, которое считается основным спасательным кругом мировой морской торговли.

Фам Минь Тьинь поблагодарил США за их поддержку ответных мер Вьетнама на пандемию COVID-19, включая предоставление Вьетнаму вакцин от COVID-19.

Упомянув достижения Вьетнама в борьбе с пандемией и продолжающееся восстановление экономики, глава вьетнамского правительства подчеркнул важность выработки глобального подхода к решению глобальных проблем.

Премьер-министр заявил, что пандемия повлияла на всех, поэтому необходимо использовать подход, ориентированный на людей, с учетом того, что здоровье и жизнь людей являются главным приоритетом, и что люди должны быть в центре процесса постпандемического восстановления.

Он призвал США продолжать поддерживать АСЕАН в профилактике и борьбе с болезнями, особенно в передаче технологий производства вакцин и лекарств, повышении потенциала системы здравоохранения и квалификации медицинских работников, а также помогать странам АСЕАН, включая Вьетнам, в заботе о и оказание поддержки уязвимым группам, наиболее пострадавшим от COVID-19.

Выступая на сессии, посвященной климату, премьер-министр Вьетнама выразил надежду, что США продолжат продвигать эффективное сотрудничество в рамках Меконгско-американского партнерства, способствуя обеспечению справедливого и устойчивого развития в регионе.

Фам Минь Тьинь также высоко оценил совместные усилия стран по реагированию на изменение климата посредством экономических структурных преобразований, применения научно-технических достижений, развития возобновляемых источников энергии, содействия переходу на экологически чистые источники энергии, создания высококачественной инфраструктуры и перехода к экологически чистым технологиям.

По итогам Специального саммита лидеры стран приняли Заявление о совместном видении, отражающее результаты, достигнутые за последние 45 лет, и определяющие направления на будущее.

В частности, США и АСЕАН привержены установлению существенного, эффективного и взаимовыгодного всеобъемлющего стратегического партнерства АСЕАН-США на 10-м саммите АСЕАН-США, запланированном на ноябрь 2022 года.



