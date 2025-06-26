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Премьер-министр Вьетнама принял участие в пленарном открытии ВЭФ в Тяньцзине

По сообщению корреспондента ВИА, утром 25 июня в городе Тяньцзинь (Китай) состоялась пленарная церемония открытия 16-го ежегодного совещания новых мировых лидеров Всемирного экономического форума (ВЭФ) - Тяньцзинь 2025.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь и делегаты присутствуют на открытии 16-го ежегодного совещания новых мировых лидеров ВЭФ. Фото: ВИА  
Под девизом «Предпринимательский дух для новой эры» ВЭФ Тяньцзинь 2025 собрал более 1 700 участников, включая высокопоставленных лидеров, представителей министерств и ведомств, международных организаций, экспертов, учёных и руководителей бизнеса из почти 100 стран мира.

Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь вместе с пятью главами государств и правительств — Премьер-министром Китая Ли Цяном, Премьер-министром Сингапура Лоуренсом Вонгом, Премьер-министром Сенегала Усманом Сонко, Президентом Эквадора Даниэлем Нобоа и Премьер-министром Кыргызстана Адылбеком Касымалиевым — принял участие в торжественном открытии.

В качестве хозяина мероприятия Премьер-министр Китая Ли Цян отметил важную роль ВЭФ Тяньцзинь 2025 в продвижении многосторонности, глобальной торговли и инвестиций, а также в укреплении предпринимательского духа на фоне коренных изменений в мировой экономике.

Премьер-министр Китая также высоко оценил значительный вклад предпринимательского сообщества в социальный прогресс и экономическое развитие. Он подтвердил стремление Китая к открытости, готовность делиться достижениями в экономике и научно-техническом прогрессе с другими странами ради всеобщего процветания.

В рамках Форума Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял участие и выступил на ряде ключевых дискуссионных сессий, а также стал специальным гостем национального политического диалога на тему: «Вьетнам — эпоха подъёма: от видения к действиям».

16-е ежегодное совещание новых мировых лидеров ВЭФ проходит с 24 по 26 июня и включает более 120 мероприятий по обмену мнениями и установлению контактов. Основное содержание сессий форума сосредоточено вокруг пяти ключевых тем: Расшифровка мировой экономики — акцент на новые тенденции роста в условиях геоэкономической фрагментации, инфляции и нестабильности цепочек поставок; Перспективы Китая — обсуждение модели развития на основе технологий, ИИ, индустрии нового поколения и рыночных реформ; Трансформация промышленности — умное производство, ИИ, чистая энергетика и адаптация цепочек поставок; Инвестиции в человека и планету — цифровые навыки, климатическое финансирование, гендерное равенство в сфере технологий и государственно-частное партнёрство; Новая энергетика и материалы — возобновляемые источники энергии, хранение электроэнергии, экологически чистые промышленные материалы и ядерные технологии следующего поколения.

ВИА/ИЖВ

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