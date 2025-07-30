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Премьер-министр Вьетнама принял специального посланника президента РК
Вьетнам неизменно ценит свои отношения с Республикой Корея, подтвердил он, надеясь, что двустороннее сотрудничество будет и впредь развиваться более предметным, эффективным, разнообразным и устойчивым образом в будущем, в соответствии с интересами двух народов и способствуя поддержанию мира, стабильности, сотрудничества и развития в регионе и во всем мире.
Удовлетворенный достижениями, достигнутыми двумя странами за более чем 30-летнюю историю дипломатических отношений, особенно после перехода к Всеобъемлющему стратегическому партнерству в декабре 2022 года, премьер-министр Фам Минь Тьин отметил, что политическое доверие между двумя странами постоянно укрепляется, и они стали ведущими партнерами друг друга в различных областях.
Поскольку в двустороннем сотрудничестве сохраняется значительный потенциал для дальнейшего развития, он предложил обеим сторонам продолжать углублять политические отношения, развивать экономическое сотрудничество, расширять межличностные обмены и сотрудничество в сфере туризма, а также поощрять партнерство в области науки, технологий и цифровой трансформации.
Он также призвал Республику Корея продолжать оказывать поддержку Вьетнаму в подготовке высококвалифицированных кадров в таких областях, как полупроводники, искусственный интеллект (ИИ), облачные вычисления и опыт управления.
Специальный посланник подчеркнул, что Республика Корея всегда рассматривала Вьетнам как ключевого партнера в реализации своей внешней политики в регионе и хочет вместе с Вьетнамом и далее продвигать всеобъемлющее стратегическое партнерство во всех областях, включая политику, экономику, культуру, образование, науку и технологии.
Он выразил надежду, что Вьетнам продолжит создавать благоприятные условия для корейского бизнеса и граждан, живущих, обучающихся и работающих в стране.
По региональным и международным вопросам обе стороны договорились продолжать тесное сотрудничество на региональных и международных форумах, представляющих взаимный интерес, и совместно работать над успешной организацией Встречи лидеров экономик АТЭС в 2025 году в Республике Корея и Встречи лидеров экономик АТЭС во Вьетнаме в 2027 году.