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Премьер-министр Вьетнама принял соучредителя индийской IT-компании Infosys

Премьер-министр Фам Минь Тьинь 20 мая принял Нагавару Рамароа Нараяну Мурти, соучредителя Infosys – одной из крупнейших IT-компаний Индии.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь (слева) 20 мая принимает Нагавару Рамароа Нараяну Мерти, соучредителя Infosys - одной из крупнейших ИТ-компаний Индии. Фото: ВИA  
Премьер-министр Фам Минь Тьинь заявил, что Вьетнам рассматривает цифровую экономику, экономику знаний и экономику замкнутого цикла как основные направления в стратегии социально-экономического развития. Вьетнам приветствует и готов создать благоприятные условия крупным индийским корпорациям для долгосрочного сотрудничества и ведения инвестиционной деятельности во Вьетнаме.

Глава правительства попросил Индию, в целом, и компанию Infosys, в частности, а также г-на Нараяну Мурти и индийских экспертов поддерживать Вьетнам в привлечении ресурсов, обмене опытом, передаче технологий, подготовке кадров, совершенствовании институтов и законов в областях информационных технологий, индустрии программного обеспечения, искусственного интеллекта и полупроводников, а также поддерживать вьетнамский бизнес в участии в глобальных цепочках производства и поставок в этих сферах.

Вьетнам хочет перенять опыт Индии, чтобы усовершенствовать свою законодательную базу в области информационных технологий, стимулировать развитие индустрии программного обеспечения, искусственного интеллекта и полупроводников. Он также попросил оказать поддержку вьетнамским предприятиям, чтобы они могли присоединиться к глобальным цепочкам производства и поставок в этих областях.

В свою очередь, г-н Нараяна Мурти сказал, что в Индии очень рано начала развиваться индустрия информационных технологий, а во Вьетнаме есть технологические предприятия мирового уровня, такие как, например, FPT, что является очень благоприятной основой для продвижения сотрудничества в области технологий между двумя странами.

Он выразил уверенность, что Вьетнам продолжит добиваться больших успехов в области программного обеспечения, заявив, что Infosys готова сотрудничать и сопровождать Вьетнам в развитии индустрии информационных технологий, инноваций, больших данных, искусственного интеллекта, облачных вычислений.

ИЖВ/ВИА

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