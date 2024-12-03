Премьер-министр Вьетнама принял руководителя тайского конгломерата

Премьер-министр Фам Минь Тьинь (справа) 2 декабря принимает Тхаммасака Сетаудома, президента и генерального директора таиландской компании SCG Group. Фото: ВИA

Тхаммасак Сетаудом представил обновленную информацию о проекте Long Son, рассказал о планах по расширению инвестиций и дал конкретные рекомендации, включая стратегии по привлечению ведущих мировых технологических партнеров для участия в инвестиционной деятельности. Он также поблагодарил правительство Вьетнама, министерства и провинцию Бариа - Вунгтау за поддержку в решении проблем и препятствий.



Фам Минь Тьинь высоко оценил усилия, решимость и результаты SCG в осуществлении инвестиционной и деловой деятельности во Вьетнаме, призвав компанию продолжать развивать свои деловые достижения и расширять сотрудничество и инвестиции в стране, стремясь к достижению более высоких результатов в будущем.



Правительство Вьетнама заинтересовано в проекте нефтехимического комплекса Long Son, подчеркнул он, отметив, что после получения информации он поручил заместителю премьер-министра Чан Хонг Ха немедленно провести встречу с провинциальными властями и направить соответствующие ведомства для оперативного рассмотрения запросов SCG с целью эффективной реструктуризации проекта.



В отношении предложения, касающегося процедур привлечения ведущих мировых технологических партнеров для участия в проекте, премьер-министр поручил Министерству планирования и инвестиций совместно с Народным комитетом провинции и соответствующими ведомствами изучить и предоставить рекомендации по необходимым процедурам, обеспечить соблюдение нормативных требований и оперативно доложить о результатах правительству.



Он подтвердил, что правительство, министерства и провинция Ба Риа - Вунгтау готовы содействовать реализации проектов SCG во Вьетнаме, руководствуясь принципом гармонизации выгод и разделения рисков.



SCG специализируется на производстве цемента и строительных материалов, упаковки и нефтехимической продукции. Она управляет 27 дочерними предприятиями во Вьетнаме с общим объемом инвестиций более 7 миллиардов долларов США.

Нефтехимический комплекс Long Son, первый в своем роде во Вьетнаме, был запущен в коммерческую эксплуатацию 30 сентября. Он производит различные нефтехимические продукты, включая важнейшие пластиковые смолы, такие как полиэтилен (ПЭ) и полипропилен (ПП), для обслуживания внутренних и международных потребителей.



Полимерные смолы, производимые на комплексе, помогают сократить импорт полиолефиновых продуктов и повысить конкурентоспособность предприятий последующей переработки по всей цепочке создания стоимости. Кроме того, они являются строительными блоками для различных отраслей промышленности, включая упаковку, сельское хозяйство, электроприборы и автомобилестроение.



