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Премьер-министр Вьетнама принял руководителей предприятий США в Нью-Йорке
Во время отдельных встреч с представителями Apple Inc., Boeing Company, Google, Siemens Healthineers премьер-министр подтвердил свою приверженность созданию благоприятных условий для эффективного ведения бизнеса американскими предприятиями во Вьетнаме.
Фам Минь Тьинь предложил Apple продолжать наращивать инвестиции во Вьетнам, увеличивать внутреннюю локализацию и работать в качестве связующего звена для американских компаний и партнеров Apple по инвестированию во Вьетнам.
Он выразил надежду, что Apple сделает Вьетнам важным звеном в своей цепочке поставок и производства.
Тем временем он попросил Boeing расширить свое производство и цепочки поставок во Вьетнам и как можно скорее построить в стране центр технического обслуживания, одновременно оказывая поддержку вьетнамским партнерам в обучении персонала и передаче технологий, чтобы они могли более активно участвовать в цепочке поставок Boeing.
Глава правительства Вьетнама призвал Google продолжать оказывать поддержку национальному инновационному центру Вьетнама и сотрудничать в обучении вьетнамских фирм цифровому переходу, а также в развитии людских ресурсов для удовлетворения потребностей производства корпорации и цепочки создания стоимости в стране.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь попросил компанию Siemen Healthineers как можно раньше инвестировать в производство высокотехнологичного медицинского оборудования во Вьетнаме, увеличить передачу технологий вьетнамским партнерам и уделять больше внимания социальному обеспечению в отдаленных районах Вьетнама.
Он пообещал, что компетентные органы будут работать над изучением сотрудничества с предприятиями США и оказывать им поддержку в реализации проектов во Вьетнаме в духе «гармонизация выгод, разделение рисков», а также обеспечения законных прав государства, людей и бизнеса, подчеркнул он.
Представители американских фирм охарактеризовали Вьетнам как важный рынок и выразили надежду на расширение бизнеса в этой стране Юго-Восточной Азии. Они обратились к правительству Вьетнама с просьбой продолжать оказывать им поддержку в плане упрощения правовой базы и политики.
По этому случаю премьер-министр Фам Минь Тьинь стал свидетелем обмена инвестиционными соглашениями между фирмами двух стран в области развития промышленных парков, поддержки зеленого роста, производства и дистрибуции фармацевтических препаратов, а также подготовки кадров в области полупроводников.
Также в тот день премьер-министр Фам Минь Тьинь провел обед с несколькими крупными американскими инвесторами, во время которого он подтвердил, что Вьетнам всегда «расстилает красную дорожку» для иностранных инвесторов, в том числе из США.
По его словам, Вьетнам будет сопровождать и оказывать поддержку инвесторам, завершая создание рыночной экономики с социалистической ориентацией, развивая инфраструктуру и человеческие ресурсы, а также продвигая административную реформу.
Он отметил, что Вьетнам будет уделять приоритетное внимание инвестициям в области инноваций, зеленой экономики, цифровой экономики, экономики замкнутого цикла, экономики совместного использования, полупроводников, новой и возобновляемой энергетики и других.
Между тем, американские инвесторы выразили свое восхищение крепкими вьетнамско–американскими отношениями, которые развиваются практичным и эффективным образом, при этом важную роль играет торгово–экономическое и инвестиционное сотрудничество.
На встрече было обсуждено множество мер, которые помогли конкретизировать цели, поставленные обеими странами во время государственного визита во Вьетнам президента Джо Байдена.
В тот же день премьер-министр Фам Минь Тьинь провел переговоры за круглым столом с профессорами и учеными из университетов северо-восточного региона, включая Гарвардский университет, Колумбийский университет, Нью-Йоркский университет и Йельский университет.
На мероприятии премьер-министр Фам Минь Тьинь проинформировал участников о вьетнамско-американских отношениях, подчеркнув важность перехода связей к всеобъемлющему стратегическому партнерству во имя мира, сотрудничества и устойчивого развития, при этом США уважают политические институты Вьетнама, независимость и территориальную целостность и поддерживают сильный, независимый, самостоятельный и процветающий Вьетнам.
Он также подчеркнул недавние экономические достижения Вьетнама, несмотря на сложные события в мире, указав при этом на ряд препятствий для экономики, таких как медленное восстановление промышленного производства, сдерживаемая инфляция и узкие места на рынках корпоративных облигаций и недвижимости.
Вьетнам всегда ценит плодотворное сотрудничество и ценную поддержку со стороны партнеров из США и хочет продолжать получать помощь от учебных заведений США в области обучения и политических консультаций, сказал премьер-министр.
Американские ученые и руководители вьетнамских министерств, ведомств и секторов обсудили меры, призванные помочь Вьетнаму развить новые импульсы роста и повысить его устойчивость и конкурентоспособность.
Они высоко оценили способность Вьетнама справляться с такими кризисами, как COVID-19, глобальная экономическая рецессия и нарушение цепочки поставок.
Они указали на проблемы, с которыми сталкивается мир и Вьетнам в частности, такие как стратегическая конкуренция, болезни, изменение климата, сокращение сельскохозяйственных угодий и низкая производительность, и предложили Вьетнаму сосредоточить внимание на ключевых элементах роста, включая экспорт, инвестиции, потребление и привлечение высококачественных инвестиций.
Вьетнаму следует работать над достройкой своих институтов, развитием цифровой инфраструктуры и повышением инновационного потенциала, уделяя должное внимание повышению качества человеческих ресурсов, добавили они.
Фам Минь Тьинь приветствовал предложения американских ученых, назвав их практичными для определения политики социально-экономического развития Вьетнама.