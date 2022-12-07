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Премьер-министр Вьетнама принял посла, главу Представительства Европейского Союза во Вьетнаме
Премьер-министр выразил свою радость встретиться с послом по случаю того, что он готовится посетить ряд европейских стран и принять участие в саммите, посвященном празднованию 45-летия отношений АСЕАН и ЕС, что является важной вехой в диалоговых отношениях АСЕАН и ЕС.
Премьер-министр и посол были рады видеть, что двусторонние отношения между Вьетнамом и ЕС, история которых насчитывает 32 года обширного и практического развития, поднялись на новую высоту, и обе стороны стали равноправными партнерами друг друга на основе взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям, особенно реализация Соглашения EVFTA. Политическое доверие между двумя сторонами все больше укрепляется; обе стороны создали 8 механизмов сотрудничества; несмотря на влияние COVID-19, стороны поддерживали контакты на высоком уровне в течение последних двух лет.
По этому случаю от имени правительства и народа Вьетнама премьер-министр выразил благодарность Европейской комиссии (ЕК), Европейской службе внешних связей (ЕСВС) и Ассоциации европейских предпринимателей во Вьетнаме (EuroCham) за их поддержку почти 30 млн. доз вакцин, а также медицинское оборудование на сумму почти 40 млрд. донгов и программу, чтобы помочь Вьетнаму успешно бороться с пандемией COVID-19.
Премьер-министр подчеркнул, что Вьетнам всегда придает большое значение развитию всестороннего партнерства и сотрудничества с ЕС и его странами-членами; в то же время Вьетнам всегда поддерживает укрепление стратегического партнерства между АСЕАН и ЕС, высоко оценив роль посла и представительства ЕС в Ханое в продвижении двусторонних отношений.
Премьер-министр подтвердил, что Вьетнам полон решимости, принимает решительные меры для строгого и существенного соблюдения правил борьбы с незаконным, необъявленным и нерегулируемым (ННН) промыслом, включая 180-дневный план действий по снятию «желтой карточки» ЕС в интересах страны и народа, сохраняя имидж страны, выполняя международные обязательства и подтверждая Вьетнам – ответственного члена международного сообщества, включая защиту морской среды и морских экосистем. Премьер-министр предложил ЕС принять взвешенное решение на основе признания усилий Вьетнама по предотвращению ННН.
Посол Джорджио Алиберти высоко оценил исторические достижения Вьетнама за более чем 35 лет обновление страны, а также решимость и усилия Вьетнама по многим вопросам, таким как снятие желтой карточки ННН и реагирование на изменение климата.
Г-н Джорджио Алиберти подтвердил, что Вьетнам является очень привлекательным направлением для европейских инвесторов, особенно в области «зеленой» экономической трансформации, развития возобновляемых источников энергии...; упомянул ряд вопросов, связанных с улучшением инвестиционно-деловой среды, связанных с реализацией EVFTA...