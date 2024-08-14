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Премьер-министр Вьетнама принял нового посла Новой Зеландии
Вьетнамский лидер приветствовал эффективное сотрудничество между двумя министерствами иностранных дел в реализации результатов его официального визита в Новую Зеландию в марте этого года, включая визит министра иностранных дел Новой Зеландии Уинстона Питерса во Вьетнам для сопредседательствования на второй вьетнамско-новозеландской министерской встрече в июне.
Он отметил, что 2025 год станет важной вехой в отношениях между двумя странами в связи с празднованием 50-летия установления двусторонних дипломатических отношений и пятой годовщины двустороннего стратегического партнерства, что является поводом для организации значимых мероприятий, включая визиты на высшем уровне.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь сказал, что надеется принять премьер-министра Кристофера Люксона во Вьетнаме в 2025 году.
Он предложил обеим сторонам разработать дорожную карту с указанием шагов и содержания для развития отношений, а также применять более прорывные меры для достижения цели двусторонней торговли в 2 миллиарда долларов США в 2024 году и 3 миллиарда долларов США в 2026 году, включая открытие дверей для товаров друг друга.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь выразил надежду, что Новая Зеландия продолжит оказывать поддержку Вьетнаму в преподавании английского языка и проведении тренингов для вьетнамских чиновников, а также расширит обмены между людьми.
Посол Кэролайн Бересфорд, в свою очередь, сказала, что она заинтересована в работе над созданием более всеобъемлющих и глубоких связей между двумя странами, направленной на их улучшение.
Она пообещала сотрудничать с вьетнамскими и новозеландскими ведомствами, министерствами и секторами для развития двустороннего сотрудничества в перспективных областях, включая торговлю, инвестиции, образование, сельское хозяйство, реагирование на изменение климата, зеленую и цифровую экономику.
Она также упомянула о планах по организации мероприятий, посвященных 50-летию вьетнамско-новозеландских дипломатических отношений в 2025 году, включая встречи для представителей бизнеса и студентов двух сторон.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь высоко оценил идею посла об усилении координации на многосторонних форумах и подчеркнул, что обмен мнениями по региональным и международным вопросам является основой для расширения сотрудничества двух сторон, способствуя построению Азиатско-Тихоокеанского и Индийского регионов мира, стабильности и развития.