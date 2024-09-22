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Премьер-министр Вьетнама принял нового посла КНДР
Он подтвердил, что соответствующие вьетнамские ведомства будут тесно сотрудничать, чтобы поддержать дипломата в выполнении его задач.
Премьер-министр выразил уверенность, что посол Ри Сон Гук, обладая богатым опытом, будет активно способствовать поддержанию и развитию традиционной дружбы между двумя странами в предстоящее время.
Чин также выразил свое восхищение традиционной дружбой и сотрудничеством двух стран, установленными и лелеемыми президентами Хо Ши Мином и Ким Ир Сеном и постоянно сохраняемыми, унаследованными и продвигаемыми поколениями лидеров и народов двух стран.
Он также выразил свое восхищение традиционной дружбой и сотрудничеством двух стран, которые были заложены и взращены президентом Хо Ши Мином и президентом Ким Ир Сеном, и постоянно сохраняются, наследуются и развиваются поколениями лидеров и народов двух стран.
В этом духе премьер-министр Вьетнама предложил дипломату в течение своего срока полномочий координировать с соответствующими вьетнамскими ведомствами дальнейшее укрепление политического доверия и взаимопонимания путем обмена делегациями на всех уровнях и между министерствами, ведомствами и секторами двух стран; совместное проведение мероприятий по празднованию 75-й годовщины установления дипломатических отношений между двумя странами в 2025 году; развивать экономическое сотрудничество между двумя странами на основе соблюдения международного права и в соответствии с интересами двух стран; в ближайшее время возобновить механизм заседаний Межправительственного комитета Вьетнама и КНДР по экономическому и научно-техническому сотрудничеству под председательством Министерства промышленности и торговли Вьетнама и Министерства внешних экономических связей КНДР; активно расширять обмены и сотрудничество в области культуры, искусства, спорта, а также обмены между людьми.В свою очередь, посол Ри Сон Гук сказал, что на него большое впечатление произвели важные достижения Вьетнама во многих областях за последние годы, особенно те, которые касаются постпандемического социально-экономического восстановления и развития, а также расширение его внешних связей, которые способствуют укреплению позиций Вьетнама на международной арене.
Дипломат выразил уверенность, что под руководством Коммунистической партии Вьетнама страна успешно достигнет цели стать развитой страной с высоким уровнем дохода к 2045 году.
Он подтвердил, что дальнейшее содействие развитию двусторонних отношений с Вьетнамом является последовательной позицией партии и государства КНДР.
Дипломат пообещал, что во время своего пребывания во Вьетнаме он приложит усилия, чтобы способствовать развитию традиционной дружбы между двумя странами.