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Премьер-министр Вьетнама принял министров финансов и промышленности Турции

30 ноября (по местному времени) в Анкаре премьер-министр Фам Минь Тьинь устроил отдельные приемы для министра бюджета и финансов Турции Мехмета Симсека и министра промышленности и технологий Мехмета Фатиха Качира.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь (справа) и министр бюджета и финансов Турции Мехмет Симшек. фото: ВИA  
Принимая министра Мехмета Симсека, премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул, что Вьетнам и Турция занимают стратегически важное географическое положение, способное помочь друг другу наладить связь с основными рынками Европы, Ближнего Востока, Африки и Азии.

Вьетнам ценит укрепление экономического сотрудничества на взаимовыгодной основе между двумя странами, сказал он.

Поскольку остается огромное пространство для двустороннего сотрудничества, а экономики двух стран дополняют друг друга, премьер-министр Фам Минь Тьинь предложил министру продолжать активно способствовать повышению эффективности двусторонних экономических связей. Эти меры включают активизацию переговоров по Соглашению о свободной торговле между Вьетнамом и Турцией (ЗСТ), устранение торговых барьеров для вьетнамского экспорта, признание Вьетнама страной с рыночной экономикой и расширение обмена опытом с Вьетнамом в области построения фискальной и монетарной политики.

Министр Мехмет Шимшек, со своей стороны, подтвердил, что Турция и Вьетнам имеют хорошие возможности для развития связей. Он подтвердил, что Вьетнам является одним из приоритетных экономических партнеров Турции, и пожелал, чтобы их многогранное сотрудничество укреплялось.

Согласившись с направлениями сотрудничества, установленными премьер-министром, он подчеркнул важность объединения усилий для расширения обменов путем содействия авиасообщению, создания благоприятных визовых условий и открытия филиалов коммерческих банков во Вьетнаме.

Он подчеркнул необходимость снижения защитных мер для содействия торговому сотрудничеству, изучения возможности начала переговоров о ЗСТ для создания прорывов в двусторонней торговле в подходящее время, стремясь к достижению торгового баланса и созданию более прочных рамок сотрудничества в будущем; а также поощрения турецких предприятий к более активному участию в инвестиционных проектах по развитию инфраструктуры во Вьетнаме.

Встретившись с министром Мехметом Фатихом Качиром, премьер-министр Фам Минь Тьинь выразил желание усилить координацию с Турцией в процессе национальной индустриализации.

Назвав Турцию крупнейшим прямым инвестором Вьетнама с Ближнего Востока, он приветствовал и пообещал оказать всю возможную поддержку турецким фирмам и группам, ведущим бизнес в стране.

Вьетнамский лидер предложил, чтобы, учитывая опыт Турции в управлении промышленными зонами (ПЗ), страна изучила возможности для инвестиций и поделилась опытом управления ПЗ и высокотехнологичными зонами во Вьетнаме. По его словам, обе стороны могут детально обсудить этот вопрос на восьмой сессии Межправительственного комитета.

В ответ министр Мехмет Фатих Качир подтвердил, что как промышленная и производственная страна, Турция желает и дальше повышать эффективность сотрудничества с Вьетнамом в таких сильных областях, как промышленность, высокие технологии, автоматизация, оборонная промышленность, автомобилестроение и спутниковые технологии.

Предложив дальнейшее сотрудничество между турецкими производителями электромобилей и вьетнамскими партнерами, он сказал, что это новая, но очень перспективная область.

Он согласился с важностью сети соглашений о свободной торговле для доступа к рынкам и их расширения, предложив обеим странам продолжить совершенствование правовой базы для облегчения сотрудничества в ближайшем будущем.

ИЖВ/ВИА

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