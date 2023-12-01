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Премьер-министр Вьетнама принял министров финансов и промышленности Турции
Вьетнам ценит укрепление экономического сотрудничества на взаимовыгодной основе между двумя странами, сказал он.
Поскольку остается огромное пространство для двустороннего сотрудничества, а экономики двух стран дополняют друг друга, премьер-министр Фам Минь Тьинь предложил министру продолжать активно способствовать повышению эффективности двусторонних экономических связей. Эти меры включают активизацию переговоров по Соглашению о свободной торговле между Вьетнамом и Турцией (ЗСТ), устранение торговых барьеров для вьетнамского экспорта, признание Вьетнама страной с рыночной экономикой и расширение обмена опытом с Вьетнамом в области построения фискальной и монетарной политики.
Министр Мехмет Шимшек, со своей стороны, подтвердил, что Турция и Вьетнам имеют хорошие возможности для развития связей. Он подтвердил, что Вьетнам является одним из приоритетных экономических партнеров Турции, и пожелал, чтобы их многогранное сотрудничество укреплялось.
Согласившись с направлениями сотрудничества, установленными премьер-министром, он подчеркнул важность объединения усилий для расширения обменов путем содействия авиасообщению, создания благоприятных визовых условий и открытия филиалов коммерческих банков во Вьетнаме.
Он подчеркнул необходимость снижения защитных мер для содействия торговому сотрудничеству, изучения возможности начала переговоров о ЗСТ для создания прорывов в двусторонней торговле в подходящее время, стремясь к достижению торгового баланса и созданию более прочных рамок сотрудничества в будущем; а также поощрения турецких предприятий к более активному участию в инвестиционных проектах по развитию инфраструктуры во Вьетнаме.
Встретившись с министром Мехметом Фатихом Качиром, премьер-министр Фам Минь Тьинь выразил желание усилить координацию с Турцией в процессе национальной индустриализации.
Назвав Турцию крупнейшим прямым инвестором Вьетнама с Ближнего Востока, он приветствовал и пообещал оказать всю возможную поддержку турецким фирмам и группам, ведущим бизнес в стране.
Вьетнамский лидер предложил, чтобы, учитывая опыт Турции в управлении промышленными зонами (ПЗ), страна изучила возможности для инвестиций и поделилась опытом управления ПЗ и высокотехнологичными зонами во Вьетнаме. По его словам, обе стороны могут детально обсудить этот вопрос на восьмой сессии Межправительственного комитета.
В ответ министр Мехмет Фатих Качир подтвердил, что как промышленная и производственная страна, Турция желает и дальше повышать эффективность сотрудничества с Вьетнамом в таких сильных областях, как промышленность, высокие технологии, автоматизация, оборонная промышленность, автомобилестроение и спутниковые технологии.
Предложив дальнейшее сотрудничество между турецкими производителями электромобилей и вьетнамскими партнерами, он сказал, что это новая, но очень перспективная область.
Он согласился с важностью сети соглашений о свободной торговле для доступа к рынкам и их расширения, предложив обеим странам продолжить совершенствование правовой базы для облегчения сотрудничества в ближайшем будущем.