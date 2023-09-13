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Премьер-министр Вьетнама принял министра-председателя бельгийского региона Фландрия
Премьер-министр Тьинь приветствовал Ямбона, находящегося с рабочей поездкой с 12 по 16 сентября в то время, когда две страны празднуют 50-летие установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Бельгией и 5-ю годовщину их стратегического партнерства в области сельского хозяйства.
Он подтвердил, что Вьетнам всегда придает большое значение и желает расширять всестороннее сотрудничество с Бельгией, а также с регионами и сообществами этой европейской страны.
По словам Ямбона, Фландрия неизменно рассматривает Вьетнам в качестве приоритетного партнера в Юго-Восточной Азии и будет и дальше развивать дружбу, а также эффективное и практическое сотрудничество с этой страной во всех областях, где она имеет сильные стороны, особенно в области транспорта, логистики морских портов, высоких технологий, возобновляемых источников энергии, умного сельского хозяйства и цифровой трансформации.
Премьер-министр Вьетнама попросил министра-председателя Фландрии продолжать уделять внимание развитию связей с Вьетнамом, особенно в области экономики, торговли и инвестиций, чтобы способствовать укреплению вьетнамо-бельгийских отношений.
Он поблагодарил парламент Фландрии за скорейшую ратификацию Соглашения о защите инвестиций между ЕС и Вьетнамом (EVIPA) и предложил ему содействовать ратификации этого соглашения федеральным парламентом Бельгии.
Премьер-министр Тьинь также призвал Бельгию настоятельно призвать Европейскую комиссию отменить предупреждение о “желтой карточке” в связи с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым (ННН) промыслом в отношении вьетнамских морепродуктов, чтобы обеспечить средства к существованию для сотен тысяч вьетнамских рыбаков и обеспечить интересы миллионов европейских потребителей.
Премьер-министр попросил Фландрию продолжать открывать свой рынок для вьетнамского экспорта, поощрять деятельность своих предприятий во Вьетнаме и продолжать оказывать помощь этой стране Юго-Восточной Азии в подготовке кадров для сельского хозяйства, транспорта и логистики морских портов.
В свою очередь, Ямбон подтвердил свою поддержку либерализации торговли и укрепления всесторонних связей Вьетнама с ЕС.
Он также пообещал содействовать ратификации EVIPA бельгийским федеральным парламентом, считая, что скорейшая ратификация принесет практическую пользу инвесторам как Бельгии, так и ЕС.
На встрече обе стороны договорились укреплять партнерские отношения в области устойчивого сельского хозяйства, а также строительства и дноуглубления судоходных маршрутов. Они также договорились рассмотреть новые механизмы сотрудничества между регионами Фландрии и Вьетнама для повышения качества и эффективности сотрудничества двух стран.