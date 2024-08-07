Премьер-министр Вьетнама принял министра обороны Японии

Премьер-министр Фам Минь Тьинь (справа) и министр обороны Японии Минору Кихара. Фото: ВИA

Правительство Вьетнама создает условия для того, чтобы министерства обороны Вьетнама и Японии могли активизировать обмены, улучшить взаимопонимание, укрепить доверие и сотрудничать друг с другом на основе взаимных потребностей, возможностей и выгод, заявил премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь министру обороны Японии Минору Кихаре во время приема в Ханое 6 августа.Через министра премьер-министр Фам Минь Тьинь передал благодарность японскому руководству за направление специального посланника и бывшего премьер-министра Суга Ёсихидэ на государственные похороны генерального секретаря Нгуен Фу Чонга и выражение соболезнований партии, государству и народу Вьетнама. Он также передал приглашение своему японскому коллеге Кисиде Фумио посетить Вьетнам в подходящее время.Обе стороны выразили свою радость по поводу празднования в прошлом году 50-летия установления дипломатических отношений и перехода отношений на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства во имя мира и процветания в Азии и во всем мире, ознаменованного почти 500 значимыми мероприятиями.Подчеркнув последовательную внешнюю политику Вьетнама, направленную на независимость, самостоятельность, многосторонность и диверсификацию внешних связей, а также то, что он является надежным другом и партнером и ответственным членом мирового сообщества во имя мира и сотрудничества в целях развития в регионе и во всем мире, он сказал, что Вьетнам ценит и желает работать с Японией для эффективной и содержательной реализации их всеобъемлющего стратегического партнерства во имя мира и процветания в Азии и во всем мире.Он предложил продолжить обмен делегациями всех уровней, особенно высокопоставленными, поощрять качественные японские инвестиции во Вьетнам, сопровождаемые передачей технологий, наращиванием управленческого потенциала и подготовкой кадров.Кроме того, он предложил усилить экономическую связь, увеличить объем двусторонней торговли, облегчить выход вьетнамской сельскохозяйственной продукции на японский рынок и развивать сотрудничество по линии ОПР нового поколения, сосредоточившись на крупных и ключевых проектах.По его словам, сотрудничество должно распространяться и на новые области, такие как производство полупроводниковых чипов и искусственного интеллекта, подчеркивая важность укрепления профессиональной подготовки, трудового сотрудничества и поддержки вьетнамской общины в Японии. Он также призвал развивать культурные и спортивные обмены, а также сотрудничество в области народоЯнаселения и развития, цифровой трансформации и "зеленого" перехода.