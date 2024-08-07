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Премьер-министр Вьетнама принял министра обороны Японии
Через министра премьер-министр Фам Минь Тьинь передал благодарность японскому руководству за направление специального посланника и бывшего премьер-министра Суга Ёсихидэ на государственные похороны генерального секретаря Нгуен Фу Чонга и выражение соболезнований партии, государству и народу Вьетнама. Он также передал приглашение своему японскому коллеге Кисиде Фумио посетить Вьетнам в подходящее время.
Обе стороны выразили свою радость по поводу празднования в прошлом году 50-летия установления дипломатических отношений и перехода отношений на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства во имя мира и процветания в Азии и во всем мире, ознаменованного почти 500 значимыми мероприятиями.
Подчеркнув последовательную внешнюю политику Вьетнама, направленную на независимость, самостоятельность, многосторонность и диверсификацию внешних связей, а также то, что он является надежным другом и партнером и ответственным членом мирового сообщества во имя мира и сотрудничества в целях развития в регионе и во всем мире, он сказал, что Вьетнам ценит и желает работать с Японией для эффективной и содержательной реализации их всеобъемлющего стратегического партнерства во имя мира и процветания в Азии и во всем мире.
Он предложил продолжить обмен делегациями всех уровней, особенно высокопоставленными, поощрять качественные японские инвестиции во Вьетнам, сопровождаемые передачей технологий, наращиванием управленческого потенциала и подготовкой кадров.
Кроме того, он предложил усилить экономическую связь, увеличить объем двусторонней торговли, облегчить выход вьетнамской сельскохозяйственной продукции на японский рынок и развивать сотрудничество по линии ОПР нового поколения, сосредоточившись на крупных и ключевых проектах.
По его словам, сотрудничество должно распространяться и на новые области, такие как производство полупроводниковых чипов и искусственного интеллекта, подчеркивая важность укрепления профессиональной подготовки, трудового сотрудничества и поддержки вьетнамской общины в Японии. Он также призвал развивать культурные и спортивные обмены, а также сотрудничество в области народоЯнаселения и развития, цифровой трансформации и "зеленого" перехода.
Отметив, что сотрудничество в области обороны является важнейшей составляющей двусторонних отношений, премьер-министр Вьетнама попросил оба министерства обороны продолжать развивать совместную работу в области подготовки кадров, передачи технологий, поддержки оборудования, кибербезопасности и партнерства между оборонными предприятиями.
Министр Кихара, в свою очередь, проинформировал премьер-министра Фам Минь Тьиня об успешных переговорах со своим вьетнамским коллегой Фан Ван Жангом, отметив, что его визит направлен на дальнейшее укрепление вьетнамско-японского всеобъемлющего стратегического партнерства и оборонного сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес, включая те, которые были упомянуты премьер-министром Фам Минь Тьинем.
Он сказал, что будет отчитываться перед компетентными органами и координировать свои действия с японскими ведомствами для продвижения координации в областях, обозначенных премьер-министром.
В отношении глобальных и региональных вопросов они подчеркнули важность обеспечения безопасности и свободы судоходства и полетов в Восточном море, разрешения всех споров мирными средствами в соответствии с международным правом, особенно Уставом ООН и Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года (UNCLOS).