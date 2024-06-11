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Премьер-министр Вьетнама принял министра инспекции Камбоджи
Премьер-министр Фам Минь Тьинь выразил уверенность в том, что при благоразумном правлении короля Нородома Сиамони, разумной политике Камбоджийской народной партии (КНП) во главе с ее председателем Самдеком Течо Хун Сеном и руководстве правительства во главе с премьер-министром Самдеком Типадеем Хун Манетом, Камбоджа будет продолжать добиваться значительных социально-экономических успехов, стремясь стать страной с уровнем дохода выше среднего к 2030 году и страной с высоким уровнем дохода к 2050 году.
Подчеркнув, что визит министра является важным шагом для продолжения конкретизации соглашений между высокопоставленными лидерами, он высоко оценил плодотворные переговоры между Хуот Хаком и генеральным инспектором Вьетнама Доан Хонг Фонгом, отметив, что недавно подписанный меморандум о сотрудничестве в области инспекций, как ожидается, расширит обмен информацией и опытом в этой сфере.
Правительство Вьетнама готово развивать сотрудничество между Правительственной инспекцией Вьетнама и Министерством инспекции Камбоджи, подтвердил он.
Глава правительства Вьетнама предложил обеим сторонам продолжать содействовать визитам и встречам лидеров на высоком уровне, повышать эффективность существующих соглашений и механизмов сотрудничества, а также укреплять единство и сотрудничество между Вьетнамом, Лаосом и Камбоджей.
Кроме того, необходимо продолжать усилия по улучшению экономического сотрудничества, чтобы в скором времени достичь цели в 20 миллиардов долларов США в двусторонней торговле, сказал он, отметив, что за первые четыре месяца 2024 года этот показатель достиг 4 миллиардов долларов США, увеличившись на 16,8% по сравнению с прошлым годом.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь поблагодарил Камбоджу за решение проблем, с которыми сталкиваются лица вьетнамского происхождения в Камбодже, что позволяет им выступать в качестве моста дружбы между двумя странами, создавая благоприятные условия для вьетнамских фирм в стране.
Премьер-министр подтвердил принцип недопущения использования враждебными силами территории одной из стран для нанесения ущерба безопасности и интересам другой. Необходимо также приложить усилия для выполнения оставшегося 16% объема работ по демаркации границы и установке пограничных столбов, стремясь построить границу мира, дружбы, сотрудничества и устойчивого развития, добавил он.
Министр Хоут Хак, в свою очередь, согласился с предложениями премьер-министра Фам Минь Тьиня по укреплению солидарности и сотрудничества между Вьетнамом, Лаосом и Камбоджей. Он поздравил партию, государство и народ Вьетнама с достижениями в реализации резолюции 13-го партийного съезда и стратегических целей национального развития, которые укрепили международные позиции Вьетнама.
Он пообещал и дальше углублять двусторонние отношения в соответствии с договоренностями, достигнутыми высокопоставленными руководителями, включая итоги официального визита премьер-министра Камбоджи Самдек Типадей Хун Манета в декабре 2023 года.