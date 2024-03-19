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Премьер-министр Вьетнама принял министра иностранных дел Узбекистана

18 марта в Ханое премьер-министр Фам Минь Тьинь принял министра иностранных дел Узбекистана Бахтиёра Саидова, находящегося с официальным визитом во Вьетнаме.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь (справа) и министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов на встрече в Ханое 18 марта. Фото: ВИA  
Премьер-министр Вьетнама подтвердил, что Вьетнам всегда помнит об искренней помощи Узбекистана в борьбе за независимость и придает большое значение традиционной дружбе с республиками, входившими в состав бывшего Советского Союза, в том числе с Узбекистаном.

Отметив важность первого визита во Вьетнам министра иностранных дел Узбекистана с момента установления двусторонних дипломатических отношений в 1992 году, премьер-министр Фам Минь Тьинь заявил, что на основе традиционной дружбы две страны должны всесторонне развивать сотрудничество между своими партиями, правительствами и парламентами, а также посредством обмена делегациями и создания новых механизмов сотрудничества между своими министерствами и секторами.

По его словам, поскольку две страны имеют взаимодополняемость в экономике и торговле, они должны увеличить торговлю товарами, в которых они сильны, такими как хлопок и производственные материалы Узбекистана, а также рыбные продукты, текстиль - одежда и электронные устройства Вьетнама.

Вьетнамский лидер также призвал к укреплению партнерства в таких ведущих отраслях обеих стран, как нефтяная промышленность и сельское хозяйство, чтобы гарантировать энергетическую и продовольственную безопасность, а также к укреплению связей между населенными пунктами.

Обращаясь с просьбой об укреплении сотрудничества на региональных и международных форумах, премьер-министр Фам Минь Тьинь сказал, что Вьетнам готов выступить в качестве связующего звена между Узбекистаном и членами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Он также предложил Узбекистану помочь Вьетнаму укрепить связи со странами Центральной Азии в духе добрых друзей и ответственных партнеров.

В свою очередь, министр Бахтиёр Саидов подтвердил, что Узбекистан стремится к дальнейшему укреплению традиционной дружбы и многогранного сотрудничества с Вьетнамом, особенно в сфере экономики, торговли и инвестиций.

Он отметил, что обе стороны обладают значительным потенциалом сотрудничества. Он также согласился с направлениями сотрудничества, о которых говорил премьер-министр на встрече.

Сообщив о состоявшихся ранее переговорах со своим вьетнамским коллегой Буй Тхань Шоном, министр Бахтиёр Саидов отметил, что стороны разработают план сотрудничества между двумя министерствами иностранных дел и скоординируют работу с соответствующими министерствами и секторами для совершенствования правовой основы для развития двусторонних отношений в таких сферах, как экономика - торговля, образование, культура и обмены между людьми в более ориентированном на результат ключе.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь высоко оценил итоги переговоров, попросив министерства иностранных дел двух стран и впредь играть свою координирующую роль, чтобы сотрудничество двух стран принесло плодотворные результаты в будущем.

Он также предложил и дальше развивать связи в области образования и профессиональной подготовки, культуры, искусства, туризма, взаимодействия между людьми и обменов между общественно-политическими организациями, такими как выпускники и молодежные организации, чтобы способствовать углублению взаимопонимания между вьетнамской и узбекской молодежью и укреплению дружбы между народами двух стран.

ВИА/ИЖВ

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