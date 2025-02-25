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Премьер-министр Вьетнама принял министра иностранных дел Таиланда
Он предложил двум странам усилить обмен делегациями на всех уровнях по каналам партии, государства, правительства и Национального собрания, а также подчеркнул необходимость эффективной реализации механизмов двустороннего сотрудничества, в частности, совместного заседания кабинета министров под председательством премьер-министров двух стран.
Глава вьетнамского правительства также выразил признательность Таиланду за то, что он продолжает оставаться крупнейшим торговым партнером Вьетнама в АСЕАН и девятым по величине иностранным инвестором. Он предложил обеим сторонам тесно сотрудничать, чтобы в скором времени достичь цели в 25 миллиардов долларов США в двусторонней торговле более сбалансированным образом путем эффективной реализации стратегии «Три связи» и дальнейшего упрощения импорта и экспорта между двумя странами.
Премьер-министр подчеркнул важность развития инфраструктуры автомобильного и железнодорожного транспорта, а также институциональной и политической координации между двумя странами. Он предложил обеим сторонам и дальше укреплять сотрудничество в таких новых потенциальных секторах, как цифровая трансформация, «зеленый» переход и возобновляемые источники энергии.
В связи с этим он призвал правительство Таиланда продолжать создавать благоприятные условия для вьетнамской общины, которая живет, работает и учится в принимающей стране.
Глава МИД Таиланда Марис Сангиампонгса подтвердил, что Вьетнам является одним из важнейших партнеров Таиланда в регионе. Он выразил надежду на укрепление сотрудничества в области экономики, туризма и коммуникаций, в частности, в реализации инициативы «Шесть стран - один пункт назначения». Он также подчеркнул важность расширения сотрудничества в новых потенциальных секторах, закладывая прочный фундамент для существенного и эффективного развития двусторонних отношений в будущем.
По этому случаю Марис Сангиампонгса также поблагодарил правительство Вьетнама за создание благоприятных условий для инвестирования, ведения бизнеса и развития тайских компаний во Вьетнаме. Он выразил надежду, что оно и впредь будет поддерживать и устранять трудности для тайских инвесторов, особенно в энергетических и финансовых проектах.
Министр поблагодарил премьер-министра Фам Минь Тьиня за распоряжение о создании совместной рабочей группы между двумя странами с участием представителей соответствующих министерств и секторов для обсуждения содержания сотрудничества, устранения препятствий и подготовки к визиту премьер-министра Таиланда во Вьетнам в 2025 году, а также к совместному заседанию кабинета министров двух стран, способствуя поднятию двусторонних отношений на новую высоту.
Стороны договорились продолжать тесную координацию в рамках многосторонних и региональных механизмов, включая сотрудничество в развитии субрегиона Меконга и управлении и устойчивом использовании водных ресурсов реки Меконг.
Марис Сангиампонгса подтвердил, что Таиланд будет продолжать сотрудничать с Вьетнамом и другими странами АСЕАН для продвижения солидарности и центральной роли блока.