Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Премьер-министр Вьетнама принял министра иностранных дел Таиланда

24 февраля в Ханое премьер-министр Фам Минь Тьинь принял министра иностранных дел Таиланда Мариса Сангиампонгсу, находящегося во Вьетнаме с официальным визитом с 23 по 25 февраля.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь (справа) принимает министра иностранных дел Таиланда Мариса Сангиампонгсу. Фото: ВИA  
Приветствуя первый официальный визит главы МИД Тайланда во Вьетнам и участие во 2-м Форуме будущего АСЕАН, премьер-министр Фам Минь Тьинь отметил, что эта поездка принесет новые достижения в расширенном стратегическом партнерстве между Вьетнамом и Таиландом, а также общий успех форума.

Он предложил двум странам усилить обмен делегациями на всех уровнях по каналам партии, государства, правительства и Национального собрания, а также подчеркнул необходимость эффективной реализации механизмов двустороннего сотрудничества, в частности, совместного заседания кабинета министров под председательством премьер-министров двух стран.

Глава вьетнамского правительства также выразил признательность Таиланду за то, что он продолжает оставаться крупнейшим торговым партнером Вьетнама в АСЕАН и девятым по величине иностранным инвестором. Он предложил обеим сторонам тесно сотрудничать, чтобы в скором времени достичь цели в 25 миллиардов долларов США в двусторонней торговле более сбалансированным образом путем эффективной реализации стратегии «Три связи» и дальнейшего упрощения импорта и экспорта между двумя странами.

Премьер-министр подчеркнул важность развития инфраструктуры автомобильного и железнодорожного транспорта, а также институциональной и политической координации между двумя странами. Он предложил обеим сторонам и дальше укреплять сотрудничество в таких новых потенциальных секторах, как цифровая трансформация, «зеленый» переход и возобновляемые источники энергии.

В связи с этим он призвал правительство Таиланда продолжать создавать благоприятные условия для вьетнамской общины, которая живет, работает и учится в принимающей стране.

Глава МИД Таиланда Марис Сангиампонгса подтвердил, что Вьетнам является одним из важнейших партнеров Таиланда в регионе. Он выразил надежду на укрепление сотрудничества в области экономики, туризма и коммуникаций, в частности, в реализации инициативы «Шесть стран - один пункт назначения». Он также подчеркнул важность расширения сотрудничества в новых потенциальных секторах, закладывая прочный фундамент для существенного и эффективного развития двусторонних отношений в будущем.

По этому случаю Марис Сангиампонгса также поблагодарил правительство Вьетнама за создание благоприятных условий для инвестирования, ведения бизнеса и развития тайских компаний во Вьетнаме. Он выразил надежду, что оно и впредь будет поддерживать и устранять трудности для тайских инвесторов, особенно в энергетических и финансовых проектах.

Министр поблагодарил премьер-министра Фам Минь Тьиня за распоряжение о создании совместной рабочей группы между двумя странами с участием представителей соответствующих министерств и секторов для обсуждения содержания сотрудничества, устранения препятствий и подготовки к визиту премьер-министра Таиланда во Вьетнам в 2025 году, а также к совместному заседанию кабинета министров двух стран, способствуя поднятию двусторонних отношений на новую высоту.

Стороны договорились продолжать тесную координацию в рамках многосторонних и региональных механизмов, включая сотрудничество в развитии субрегиона Меконга и управлении и устойчивом использовании водных ресурсов реки Меконг.

Марис Сангиампонгса подтвердил, что Таиланд будет продолжать сотрудничать с Вьетнамом и другими странами АСЕАН для продвижения солидарности и центральной роли блока.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам подчеркнул необходимость вовлечения всех в социально-экономическое развитие

Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам подчеркнул необходимость вовлечения всех в социально-экономическое развитие

Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам 24 февраля подчеркнул необходимость разработки политики и механизмов, стимулирующих участие всех людей и всех секторов экономики в социально-экономическом развитии.
ПОДРОБНЕЕ

Top