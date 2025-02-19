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Премьер-министр Вьетнама принял министра иностранных дел Кубы
Подчеркнув, что Вьетнам дорожит 65-летней историей своих отношений с Кубой и всегда помнит о солидарности и искренней помощи, которую лидер Фидель Кастро, а также партия, государство и народ Кубы оказывали Вьетнаму в трудные времена в прошлом, он подтвердил, что в нынешнем сложном международном контексте Вьетнам стоит плечом к плечу с Кубой, делится с ней опытом и поддерживает ее в преодолении трудностей и продвижении ее сильных сторон для взаимного развития.
Глава вьетнамского правительства предложил обеим сторонам усилить обмен делегациями на всех уровнях и тесно работать над реализацией соглашений высокого уровня, достигнутых во время визита генерального секретаря партии, президента государства То Лама на Кубу в сентябре 2024 года.
Он подчеркнул важность повышения эффективности механизма вьетнамско-кубинского межправительственного комитета и приоритетности сотрудничества в таких областях, как производство продуктов питания, возобновляемые источники энергии, биотехнологии, здравоохранение и туризм. Он также предложил координировать реализацию мероприятий по празднованию 65-й годовщины дипломатических отношений двух стран (2 декабря 1960 года - 2025 год), а также усилить координацию и взаимную поддержку на многосторонних форумах.
Министр Бруно Родригес Паррилья выразил глубокую благодарность кубинской партии, государству и народу за солидарность и практическую поддержку, которую Вьетнам оказал в последнее время, особенно в области сельского хозяйства и продовольственной безопасности.
Он подтвердил решимость Кубы укреплять и расширять традиционную дружбу и особое сотрудничество, которые заложили президент Вьетнама Хо Ши Мин и кубинский лидер Фидель Кастро.
Поздравив Вьетнам с достижениями в области инноваций и социально-экономического развития, он выразил надежду на обмен опытом с этой страной в различных областях.
Стороны договорились активно и эффективно осуществлять меры по развитию сотрудничества в экономике, торговле, инвестициях и других областях наравне с их особыми политическими отношениями, что послужит развитию обеих стран и внесет вклад в мир, стабильность, сотрудничество и развитие в обоих регионах и во всем мире.
Фам Минь Тьинь передал приглашение своему кубинскому коллеге Мануэлю Марреро Крусу посетить Вьетнам в подходящее время.