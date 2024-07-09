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Премьер-министр Вьетнама принял министра инвестиций, торговли и промышленности Малайзии
В настоящее время Малайзия является третьим по величине торговым партнером Вьетнама в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и 10-м по величине в мире. С общим зарегистрированным капиталом более 13 миллиардов долларов США Малайзия также является третьим по величине инвестором АСЕАН во Вьетнаме, сказал премьер-министр Фам Минь Тьинь.
Вьетнам всегда приветствует и поощряет малазийские предприятия и инвесторов к работе в стране, сказал он, добавив, что Вьетнам обязуется защищать их законные права и интересы, обеспечивать справедливое отношение и создавать благоприятные условия для иностранных инвесторов, в том числе из Малайзии.
Поскольку цель достижения 20 миллиардов долларов США в двусторонней торговле в ближайшие годы вполне достижима, премьер-министр Фам Минь Тьинь предложил обеим странам продолжать использовать свои взаимодополняющие преимущества, искать прорывные решения для развития экономического, торгового и инвестиционного сотрудничества, а также присоединиться к глобальным цепочкам создания стоимости и поставок.
Он также предложил Малайзии содействовать выходу вьетнамских товаров на ее рынок, особенно переработанной сельскохозяйственной продукции, морепродуктов и продуктов питания; помочь Вьетнаму в развитии индустрии халяль и поощрять малайзийские инвестиции во Вьетнам в этой области, а также в цифровой трансформации, "зеленом" переходе, чистой энергии и экспорте ветряной энергии. Кроме того, он призвал активизировать совместную работу в таких развивающихся областях, как инновации, искусственный интеллект и кибербезопасность.
Для дальнейшего укрепления сотрудничества премьер-министр предложил обмениваться опытом, совместно выстраивать механизмы и политику, улучшать управленческий потенциал, передавать технологии и готовить качественные кадры, особенно в развивающихся секторах. Он также подчеркнул необходимость развития эффективного сотрудничества между предприятиями обеих стран, обменов между людьми, туристического и культурного сотрудничества при гибком регулировании.
Говоря о глобальных и региональных проблемах, глава правительства отметил, что в нынешних условиях Вьетнам и Малайзия должны продолжать поддерживать друг друга на многосторонних форумах. Вместе с другими странами-членами АСЕАН они должны сохранять центральную роль блока, укреплять единство в многообразии в рамках АСЕАН и поддерживать атмосферу мира, стабильности, сотрудничества и развития, сказал он.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул важность поддержания мира, стабильности, безопасности судоходства и авиации в Восточном море, а также мирного урегулирования споров в соответствии с международным правом, особенно Уставом ООН и Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года (UNCLOS).
Премьер-министр подтвердил поддержку Вьетнамом председательства Малайзии в АСЕАН в 2025 году и попросил Малайзию поддержать усилия Вьетнама по снятию предупреждения Европейской комиссии о "желтой карточке" с вьетнамских морепродуктов в связи с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым (ННН) промыслом.
Министр Зафрул, в свою очередь, отметил, что это его второй визит во Вьетнам, и рассказал об обширной программе, в которой участвуют многочисленные малазийские предприятия. По его прогнозам, в этом году объем двустороннего товарооборота может достичь 18 миллиардов долларов США, превысив первоначально поставленную цель на 2025 год.
Он выразил твердое желание и дальше развивать двусторонние экономические, торговые и инвестиционные связи, особенно в областях, отмеченных премьер-министром, включая индустрию халяль, которая обладает значительным потенциалом, а также цифровую трансформацию, "зеленый" переход, ветроэнергетику, инновации и искусственный интеллект.
Министр подтвердил неизменную поддержку Малайзией центральной роли АСЕАН в региональных вопросах и выразил надежду на дальнейшую поддержку Вьетнамом председательства в АСЕАН в 2025 г.