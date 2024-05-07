Премьер-министр Вьетнама принял министра вооруженных сил Франции

Премьер-министр Фам Минь Тьинь (справа) принимает министра вооруженных сил Франции Себастьена Лекорню в Ханое 6 мая. Фото: ВИA

Высоко оценив принятие французским министром приглашения принять участие в церемонии, посвященной годовщине, премьер-министр Фам Минь Тьинь отметил важность этого визита для продвижения стратегического партнерства двух стран.Это подтверждает усилия обеих сторон, направленных на то, чтобы вместе забыть прошлое, преодолеть разногласия, укрепить сходства и смотреть в будущее; а также показывает Вьетнам как пример «залечивания ран» войны, восстановления после войны, превращения бывших врагов в друзей и перехода от конфронтации к диалогу, отметил он.Он отметил основополагающие факторы и политику развития Вьетнама, в том числе оборонную политику «четырех нет», подчеркнув, что, пережив много боли и потерь в многочисленных войнах, разделениях и эмбарго в прошлом веке, Вьетнам очень любит и ценит мир, сотрудничество и развитие.Вьетнам всегда придает большое значение стратегическому партнерству с Францией, заявил лидер принимающей стороны.Он попросил министра Себастьяна Лекорню передать приглашение генерального секретаря партии Нгуен Фу Чонга президенту Франции Эммануэлю Макрону посетить Вьетнам, а также выразил пожелание приветствовать своего французского коллегу Габриэля Атталя во Вьетнаме в ближайшем будущем.На встрече обе стороны выразили свою радость в связи с процветающими отношениями своих стран с момента установления стратегического партнерства 10 лет назад.Сотрудничество в области обороны является одной из важных основ стратегического партнерства, подтвердил премьер-министр Фам Минь Тьинь, высоко оценив результаты сотрудничества в этой области, а также итоги переговоров между французским министром и министром национальной обороны Вьетнама Фан Ван Жангом, состоявшихся 5 мая.Чтобы еще больше поднять двусторонние связи на новую высоту, он попросил обе стороны продолжать наращивать взаимные визиты на всех уровнях, особенно на высоком, должным образом подготовиться к предстоящему визиту президента Франции во Вьетнам и активно укреплять связи между своими министерствами, секторами и населенными пунктами.Премьер-министр призвал к расширению связей между двумя экономиками и двумя культурами, обменам между людьми, а также к сотрудничеству в области реагирования на изменение климата, энергетического перехода, цифровой экономики, зеленой экономики, циркулярной экономики, развития транспортной инфраструктуры, устойчивого освоения морей и океанов, науки и технологий. Он также предложил странам продолжать координацию и взаимную поддержку на международных и региональных форумах, а также участвовать в решении глобальных и общечеловеческих проблем.Премьер-министр Фам Минь Тьинь призвал Францию ускорить ратификацию странами ЕС Соглашения о защите инвестиций между ЕС и Вьетнамом (EVIPA) и скорейшему снятию Европейской комиссией предупреждения о «желтой карточке» с вьетнамского экспорта морепродуктов на основании признания усилий страны Юго-Восточной Азии по борьбе с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым (ННН) промыслом.Что касается обороны, глава правительства попросил две страны продолжать плодотворно выполнять существующие соглашения и создавать новые механизмы сотрудничества, особенно в области обмена информацией и опытом, подготовки персонала, поддержания мира, урегулирования последствий войны, обезвреживания неразорвавшихся боеприпасов и поиска пропавших без вести.Он также предложил Франции укрепить сотрудничество с Вьетнамом по сохранению, восстановлению и использованию ценностей памятников поля боя Дьенбьенфу, в частности, обмениваясь архивами об этом месте.Со своей стороны, министр Себастьян Лекорню подчеркнул важность первого визита в Дьенбьенфу министра вооруженных сил Франции, после поездок президента Франсуа Миттерана в 1993 году и премьер-министра Эдуара Филиппа в 2018 году.Франция придает большое значение отношениям с Вьетнамом и высоко ценит его дух независимости и самодостаточности, сказал он.Отметив важность сотрудничества в деле обмена историческими воспоминаниями и устранения последствий войны, он поблагодарил Вьетнам за активное содействие его стране в репатриации останков французских солдат, павших во время войны.Министр отметил, что обе стороны вполне способны обеспечить будущее еще более тесного сотрудничества на основе взаимного уважения и международного права.Он добавил, что его визит во Вьетнам также призван помочь подготовиться к приближающемуся визиту президента Макрона, который с нетерпением ждет приезда в страну для практического продвижения двусторонних отношений. Согласившись с мнением премьер-министра Фам Минь Тьиня, министр Себастьян Лекорню сказал, что обсудит с французскими ведомствами возможность расширения проектов сотрудничества, выразив надежду, что обе стороны будут продолжать усилия по развитию оборонных связей наравне со стратегическим партнерством.На встрече премьер-министр Фам Минь Тьинь и министр Себастьян Лекорню также затронули некоторые региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес.Что касается вопросов, связанных с морем, то они подчеркнули важность обеспечения мира, безопасности, стабильности и свободы судоходства и авиации, мирного урегулирования споров в соответствии с международным правом, включая Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года (ЮНКЛОС), полного осуществления Декларации о поведении сторон в Восточном море и работы над созданием эффективного и существенного кодекса поведения в этих водах.



