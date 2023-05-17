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Премьер-министр Вьетнама принял министра внутренних дел Кубы
Премьер-министр Фам Минь Тьинь высоко оценил важность визита кубинского министра в то время, когда две страны празднуют 60-ю годовщину Кубинского комитета солидарности с Южным Вьетнамом и 50-ю годовщину первого визита Фиделя Кастро во Вьетнам и южную освобожденную зону.
Он выразил сочувствие Вьетнама в связи с трудностями, с которыми в настоящее время сталкивается Куба, и подтвердил, что Вьетнам намерен сделать все возможное для поддержки Кубы в пределах своих возможностей. Он добавил, что Вьетнам готов поделиться собственным опытом с Кубой и продолжать помогать ей наращивать производственные мощности, обеспечивать продовольственную безопасность и развитие аквакультуры.
Премьер-министр Вьетнама предложил обеим сторонам продолжать поддерживать диалоги и обмениваться визитами на высоком уровне, а также между министерствами, ведомствами, населенными пунктами и предприятиями.
Он попросил Кубу создать благоприятные условия с точки зрения механизмов и политики для вьетнамских юридических и физических лиц в стране, чтобы стабилизировать их жизнь и бизнес, а также помочь Вьетнаму в развитии биотехнологий, здравоохранения и подготовке кадров, особенно на иностранных языках.
Премьер-министр Вьетнама также предложил обеим сторонам продолжать взаимную поддержку в международных организациях и многосторонних форумах, особенно в ООН и Движении неприсоединения, и работать над повышением эффективности двустороннего сотрудничества через такие механизмы, как теоретические семинары между двумя партиями, Межправительственный комитет по экономическому и научно-техническому сотрудничеству, политический диалог по вопросам национальной обороны и безопасности.
Министр Кавас проинформировал премьер-министра Тьиня об успешных переговорах между Министерством внутренних дел Кубы и Министерством общественной безопасности Вьетнама, заявив, что они договорились продолжать тесное сотрудничество и ускорить реализацию соглашений, особенно в специализированных областях, на благо обеих стран.
Премьер-министр Вьетнама сказал, что два министерства должны определить ключевые вопросы сотрудничества и регулярно обмениваться информацией и опытом в области защиты внутренней политической безопасности и борьбы с попытками саботажа и заговорами враждебных и реакционных сил обеих стран, особенно в киберпространстве.