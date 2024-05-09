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Премьер-министр Вьетнама принял заместителя председателя Постоянного комитета ВСНП
Премьер-министр Фам Минь Тьинь напомнил о важном вкладе братских социалистических стран и международных друзей, особенно Китая, в достижение триумфа и подчеркнул, что партия, государство и народ Вьетнама всегда помнят и ценят огромную, искреннюю поддержку со стороны китайских коллег.
Чжан Цинвэй в ответном слове выразил честь возглавить высокопоставленную китайскую делегацию, которая приняла участие в праздновании, и поздравил партию, государство, армию и народ Вьетнама с этим событием.
Победа при Дьенбьенфу была великим триумфом вьетнамского народа, а также общим триумфом всех угнетенных народов, внесшим огромный вклад в национально-освободительные движения во всем мире, сказал он, высоко оценив разумное и гениальное руководство Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама (КПВ), президента Хо Ши Мина и генерала Во Нгуен Зиапа, а также храбрость и самопожертвование армии и народа Вьетнама во время кампании и позитивную поддержку и помощь социалистических стран, включая Китай.
Обе стороны обменялись мнениями об активных шагах по развитию связей между двумя партиями и двумя странами, особенно после визитов двух партийных руководителей, которые определили новое позиционирование двусторонних отношений, тем самым продвигая всеобъемлющее стратегическое партнерство во взаимодействии между Вьетнамом и Китаем.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь подтвердил, что партия и государство Вьетнама всегда рассматривают развитие дружбы с Китаем как стратегический выбор и главный приоритет в общей внешней политике Вьетнама.
Он предложил, чтобы в ближайшее время стороны продолжали расширять контакты на всех уровнях, особенно на высоком, продвигать механизмы обмена и сотрудничества, укреплять стратегическую взаимосвязь и создавать новый импульс роста для сотрудничества двух стран.
В частности, обе стороны будут уделять приоритетное внимание автомобильному и железнодорожному сообщению в приграничных провинциях и внедрению "умных" пограничных пунктов; способствовать развитию связей между стратегическими регионами развития Вьетнама и Китая; активизировать сотрудничество в таких развивающихся областях, как зеленый рост и цифровая экономика; укреплять сотрудничество в сфере туризма и обмены между людьми; прилагать усилия для лучшего контроля и разрешения разногласий и проблем, связанных с различиями, укреплять социальные основы двусторонних отношений и добиваться консенсуса между народами в отношении развития двусторонней дружбы.
Между тем, Чжан Цинвэй подтвердил, что Китай придает большое значение развитию отношений с Вьетнамом, всегда считая его приоритетом в своей политике соседства.
По его словам, Китай готов содействовать обменам на высоком уровне, укреплять транспортные инфраструктурные связи между Китаем и Вьетнамом, строить умные пограничные пункты пропуска, расширять сотрудничество в области зеленого роста, цифровой трансформации и ключевых минералов, расширять импорт вьетнамских товаров и сельскохозяйственной продукции, ускорять решение существующих вопросов в некоторых проектах сотрудничества.
Он предложил обеим сторонам сосредоточиться на реализации соглашений о сотрудничестве, подписанных законодательными органами двух стран в апреле, еще больше углубить дружбу и практическое сотрудничество законодательных органов, тем самым продвигая всеобъемлющее стратегическое партнерство и вьетнамско-китайское сообщество с общим будущим, которое имеет стратегическое значение.