Премьер-министр Вьетнама принял главу Республики Татарстан России

Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял главу Республики Татарстан Российской Федерации Рустама Минниханова. Фото: ВИА

Премьер-министр Фам Минь Тьинь сказал, что Вьетнам дорожит традиционной дружбой и всеобъемлющим стратегическим партнерством с Российской Федерацией, и высоко оценил динамичное развитие двусторонних отношений в различных секторах, в частности, их частые обмены на высоком уровне и значительные достижения в области экономики, торговли, инвестиций, культуры, туризма и сотрудничества в сфере образования.

Высоко оценив итоги рабочей встречи делегации Татарстана с властями Ханоя и недавних мероприятий по налаживанию деловых контактов между двумя сторонами, глава правительства выразил уверенность, что визит будет способствовать укреплению сотрудничества между Татарстаном и вьетнамскими населенными пунктами, дальнейшему углублению вьетнамско-российского всеобъемлющего стратегического партнерства.

В свою очередь, Рустам Минниханов рассказал о потенциале и сильных сторонах Татарстана, отметив заинтересованность в сотрудничестве с Вьетнамом в области искусственного интеллекта, информационных технологий, автомобильной промышленности, химии, гражданской авиации, пищевой химии, швейного и мебельного производства, образования и подготовки кадров и других сферах. Он также предложил открыть прямой авиарейс между Казанью и Ханоем для укрепления сотрудничества между двумя сторонами.

Согласившись с предложениями Рустама Минниханова о сотрудничестве в областях, соответствующих сильным сторонам и интересам Вьетнама и Татарстана, премьер-министр Фам Минь Тьинь призвал Татарстан расширять сотрудничество между населенными пунктами и обмены между людьми между двумя странами.

В связи с этим Рустам Минниханов передал премьер-министру Фам Минь Тьиню приглашение посетить Татарстан в удобное для него время.