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Премьер-министр Вьетнама принял главнокомандующего Королевскими вооруженными силами Камбоджи

Вьетнам всегда придает первостепенное значение постоянному укреплению и развитию добрососедства, традиционной дружбы и всестороннего и долгосрочного устойчивого сотрудничества с Камбоджей
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь (справа) и главнокомандующий Королевскими вооруженными силами Камбоджи генерал Вонг Писен. Фото: ВИА  
Вьетнам всегда придает первостепенное значение постоянному укреплению и развитию добрососедства, традиционной дружбы и всестороннего и долгосрочного устойчивого сотрудничества с Камбоджей, заявил премьер-министр Фам Минь Тьинь главнокомандующему Королевскими вооруженными силами Камбоджи генералу Вонгу Писену во время приема в Ханое 17 октября.

Он проинформировал камбоджийского военачальника о направлении развития внешних связей Вьетнама и оборонной политикой "четырех нет" и подтвердил, что Вьетнам всегда поддерживает независимую, самостоятельную, мирную и процветающую Камбоджу, которая играет все более заметную роль на международной арене.

Премьер-министр Вьетнама выразил уверенность, что под руководством Народной партии Камбоджи во главе с Самдехом Течо Хун Сеном и под непосредственным руководством правительства во главе с премьер-министром Хун Мане Камбоджа продолжит добиваться еще больших успехов в будущем.

Генерал Писен проинформировал премьер-министр Вьетнама о результатах переговоров между делегациями вооруженных сил Камбоджи и Министерства обороны Вьетнама, подчеркнув, что армии Камбоджи и Вьетнама будут укреплять координацию, продолжать эффективно осуществлять мероприятия по сотрудничеству, внося тем самым важный вклад в развитие дружественных, всеобъемлющих и устойчивых отношений между Вьетнамом и Камбоджей.

В ответ премьер-министр Фам Минь Тьинь пожелал, чтобы обе армии взяли на себя инициативу по развитию вьетнамско-камбоджийских отношений и активизировали сотрудничество по всем направлениям, включая подготовку персонала, обмен информацией и опытом для эффективного решения давних или возникающих проблем на низовом уровне.

Он предложил обеим сторонам активизировать обмен опытом и совместное патрулирование границы, охранять пограничные линии и знаки, предотвращать трансграничные преступления, способствуя тем самым поддержанию безопасности и порядка в приграничных районах, развитию трансграничной торговли и обмена между людьми, построению границы мира, дружбы, сотрудничества и развития.

ВИА/ИЖВ

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