Премьер-министр Вьетнама принял генерального секретаря партии MIU Доминиканской Республики

Премьер-министр Фам Минь Тьинь (справа) принял генерального секретаря партии «Объединенное левое движение» (MIU), министра политики региональной интеграции Доминиканской Республики Мигеля Мехию в Санто-Доминго 20 ноября. Фото: ВИA Премьер-министр Фам Минь Тьинь передал Мигелю Мехии приветствие от генерального секретаря партии То Лама и подчеркнул высокую признательность Вьетнама за солидарность и активную поддержку, оказанную партией MIU, лично Мигелю Мехией и народом Доминиканской Республики Коммунистической партии и народу Вьетнама в ходе борьбы за освобождение юга и воссоединение страны, а также в продолжающемся деле национального строительства и развития.

Поделившись результатами своих предыдущих переговоров с президентом Луисом Абинадером Короной, премьер-министр Фам Минь Тьинь предложил партии MIU, выступающей в качестве члена правящей коалиции, продолжать поддерживать направления и меры по укреплению и развитию традиционной дружбы и сотрудничества между двумя странами, особенно в преддверии 20-й годовщины установления дипломатических отношений в 2025 году.



Он особо отметил важность содействия визитам и встречам на высоком уровне, повышения эффективности механизма политических консультаций между министерствами иностранных дел двух стран, тесного сотрудничества и взаимной поддержки в международных организациях и форумах. Кроме того, премьер-министр подчеркнул необходимость дальнейшего укрепления сотрудничества между двумя сторонами, включая продолжение эффективной реализации соглашения о сотрудничестве на период 2023-2028 годов.



По мнению премьер-министра Фам Минь Тьиня, у двух стран есть широкие возможности для развития экономических, торговых и инвестиционных отношений.



Он предложил обеим сторонам сосредоточиться на развитии делового сотрудничества и инвестиций в тех областях, где каждая страна имеет сильные стороны, что принесет практическую пользу народам обеих стран.



В свою очередь, Мигель Мехия заявил, что, по его мнению, визит премьер-министра Фам Минь Тьиня знаменует собой историческую веху в отношениях между двумя странами, создавая важный импульс для укрепления прекрасных дружеских и кооперативных связей между Вьетнамом и Доминиканской Республикой в целом, а также между Коммунистической партией Вьетнама и партией MIU в частности.



Выразив свое восхищение героической борьбой вьетнамского народа, а также глубокое уважение и привязанность к президенту Хо Ши Мину, он поздравил Вьетнам с достижениями во всех областях за почти 40 лет национального обновления и развития.



Мигель Мехия сказал, что партия MIU хочет продолжать обмениваться опытом и учиться на опыте и достижениях Вьетнама в области национального развития и международной интеграции.



Он пообещал развивать связи между предприятиями двух стран для изучения возможностей сотрудничества в таких потенциальных областях, как телекоммуникации, строительные материалы, энергетика, нефть и газ, информационные технологии, распространение электромобилей и туризм, способствуя повышению эффективности двустороннего сотрудничества в будущем.



