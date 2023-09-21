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Премьер-министр Вьетнама принял в Нью-Йорке советника по национальной безопасности США
Премьер-министр Фам Минь Тьинь, находящийся в Нью-Йорке для участия в мероприятиях Недели высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, выступил с таким предложением во время приема в честь советника по национальной безопасности США Джейка Салливана 20 сентября.
По его словам, этот шаг направлен на реализацию итогов недавнего государственного визита во Вьетнам президента США Джо Байдена, который приветствовал поддержку Совета национальной безопасности США в укреплении вьетнамско-американских отношений на протяжении последних лет.
Пользуясь случаем, премьер-министр поблагодарил Салливана за успешную организацию визита президента США во Вьетнам 10-11 сентября и повышение уровня двусторонних отношений до всеобъемлющего стратегического партнерства. Он попросил американского чиновника передать президенту Байдену благодарность и пожелания от генерального секретаря Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонга.
Он предложил американской стороне уделить приоритетное внимание ускорению признания норм рыночной экономики Вьетнама и не применять меры торговой защиты к вьетнамским товарам, особенно сельскохозяйственной продукции, чтобы избежать потери средств к существованию фермеров, на основе обеспечения баланса, равенства и взаимной выгоды.
Вьетнамский руководитель также высоко оценил четкую позицию США в отношении недавнего террористического акта в Центральном нагорье Вьетнама и предложил обеим сторонам совместно работать над снижением противодействия со стороны реакционных и враждебных сил в отношении вьетнамского государства и народа.
Салливан, в свою очередь, подчеркнул значимость и важность государственного визита президента Байдена во Вьетнам и установления двустороннего всеобъемлющего стратегического партнерства, назвав его возможностью для двух стран построить хорошее будущее вместе.
Он заявил, что будет способствовать признанию США рыночной экономики Вьетнама, и подтвердил, что поддерживает укрепление сотрудничества между Вьетнамом и США в области высоких технологий, зеленого энергетического перехода, борьбы с изменением климата, образования и подготовки кадров с целью более широкого, практичного и эффективного развития двустороннего сотрудничества.
Салливан также приветствовал постоянное участие Вьетнама в дискуссиях и переговорах в рамках Индо-Тихоокеанской экономической структуры.
Касаясь вопросов, представляющих взаимный интерес, премьер-министр Фам Минь Тьинь приветствовал продвижение США всеобъемлющего и ответственного сотрудничества с АСЕАН, странами Азиатско-Тихоокеанского региона и Индийского океана. В то же время Салливан подтвердил центральную роль АСЕАН и высоко оценил активную роль Вьетнама на региональных и международных форумах, таких как АСЕАН, АТЭС и ООН.
Стороны также подчеркнули важность поддержания мира, стабильности, безопасности и свободы судоходства и авиации в Восточном море, а также разрешения споров мирными средствами и на основе международного права, включая Конвенцию ООН по морскому праву 1982 г. (UNCLOS), способствуя тем самым миру, стабильности, сотрудничеству и развитию в регионе и во всем мире.