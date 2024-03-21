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Премьер-министр Вьетнама принял аргентинского министра
Он выразил удовлетворение результатами переговоров между аргентинским министром и министром иностранных дел Буй Тхань Шоном 19 марта, заявив, что визит министра будет способствовать укреплению двусторонних отношений в будущем, с акцентом на области, отвечающие потенциалу и потребностям обеих сторон, такие как промышленность и сельское хозяйство.
Премьер-министр Вьетнама предложил двум странам продолжить обмен делегациями, особенно на высоком уровне, и ускорить переговоры по подписанию документов о сотрудничестве, способствующих деловой и инвестиционной деятельности, что позволит еще больше увеличить объем двусторонней торговли, который остается стабильным и достиг 3,45 млрд долларов США в 2023 году.
Он попросил Аргентину поддержать и продвинуть переговоры по соглашению о свободной торговле между Вьетнамом и МЕРКУСУР, тем самым способствуя экономическому развитию каждой страны.
Глава правительства также попросил министерства и ведомства обеих стран координировать работу по развитию сотрудничества в других областях, таких как культура, спорт, туризм, образование и подготовка человеческих ресурсов, безопасность и оборона, а также изучить возможности сотрудничества в новых сферах, таких как адаптация к изменению климата, зеленый рост, цифровая трансформация, циркулярная экономика и чистое сельское хозяйство.
Министр Мондино подтвердила, что аргентинское правительство придает большое значение растущей роли и позиции Вьетнама в регионе и мире. Она предложила двум странам развивать сотрудничество в области финансов, налогообложения и авиации, которые являются приоритетными для Аргентины.
Министр также попросила премьер-министра Фам Минь Тьиня активизировать сотрудничество с Аргентиной в области сельского хозяйства и торговли с целью скорейшего установления двустороннего стратегического партнерства в промышленности и сельском хозяйстве.
Кроме того, две страны должны усилить взаимную поддержку и консультации на многосторонних форумах и в международных организациях, сказал премьер-министр Фам Минь Тьинь.
Министр Мондино проинформировала премьер-министра об итогах ее переговоров с главой МИД Буй Тхань Шоном и встреч с министром промышленности и торговли Нгуен Хонг Зиеном и заместителем министра сельского хозяйства и развития сельских районов, сообщив, что они достигли соглашения о конкретных мерах и программе сотрудничества в области сельского хозяйства и торговли на ближайшее время.
Министр передала премьер-министру Фам Минь Тьиню приглашение президента Хавьера Милея посетить Аргентину. Премьер-министр принял приглашение и попросил министерства иностранных дел двух стран организовать визит в подходящее время.