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Премьер-министр Вьетнама принимает финансового директора Samsung Group

31 октября премьер-министр Фам Минь Тьинь устроил в Ханое прием для финансового директора Samsung Group Пак Харк Кю.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь (справа) и финансовый директор Samsung Group Пак Харк Кю. Фото: ВИA  
Премьер-министр Фам Минь Тьинь поздравил Samsung Vietnam с результатами ее бизнеса за первые девять месяцев этого года с выручкой более 48 млрд. долл. США и экспортным оборотом почти в 42 млрд. долл. США, что внесло значительный вклад в торговый оборот Вьетнама.

Он отметил, что проекты Samsung Group во Вьетнаме реализуются быстрыми темпами, способствуя преобразованию экономической структуры Вьетнама, увеличению экспорта, развитию вспомогательной промышленности, созданию рабочих мест и внесению вклада в экономическое развитие страны. Он также приветствовал инвестиции Samsung в исследования, разработки и подготовку кадров в стране.

В духе "гармонизации интересов и разделения рисков" премьер-министр Фам Минь Тьинь отметил, что Вьетнам придает большое значение улучшению условий ведения бизнеса и обязуется защищать законные и правомерные интересы, а также создавать благоприятные условия для стабильной, эффективной и долгосрочной работы иностранных предприятий, в том числе корейских компаний и Samsung, во Вьетнаме.

Он сказал, что правительство Вьетнама активно рассматривает способы сотрудничества с Samsung для устранения любых препятствий в соответствии с нормативными актами.

Премьер-министр предложил группе продолжать расширять свои инвестиции в высокие технологии, электронику, полупроводники, а также цифровую трансформацию, зеленый рост и экономику замкнутого цикла, способствуя качественной подготовке кадров во Вьетнаме.

Он пожелал, чтобы Samsung и впредь рассматривала Вьетнам как стратегическую производственную базу, центр исследований, разработок и производства ключевых продуктов для международных рынков.

Финансовый директор Samsung высоко оценил социально-экономическое развитие Вьетнама на фоне сложной ситуации в мире.

Он сказал, что Samsung Vietnam стремится заработать на экспорте в этом году 57 млрд. долл. США, и пообещал, что он и Samsung продолжат сопровождать Вьетнам в его развитии./.

Он отметил, что в этом году Samsung Vietnam стремится заработать на экспорте 57 млрд. долларов США, и пообещал, что он и Samsung будут и впредь сопровождать Вьетнам в его развитии.

ВИА/ИЖВ

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