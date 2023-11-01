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Премьер-министр Вьетнама принимает финансового директора Samsung Group
Он отметил, что проекты Samsung Group во Вьетнаме реализуются быстрыми темпами, способствуя преобразованию экономической структуры Вьетнама, увеличению экспорта, развитию вспомогательной промышленности, созданию рабочих мест и внесению вклада в экономическое развитие страны. Он также приветствовал инвестиции Samsung в исследования, разработки и подготовку кадров в стране.
В духе "гармонизации интересов и разделения рисков" премьер-министр Фам Минь Тьинь отметил, что Вьетнам придает большое значение улучшению условий ведения бизнеса и обязуется защищать законные и правомерные интересы, а также создавать благоприятные условия для стабильной, эффективной и долгосрочной работы иностранных предприятий, в том числе корейских компаний и Samsung, во Вьетнаме.
Он сказал, что правительство Вьетнама активно рассматривает способы сотрудничества с Samsung для устранения любых препятствий в соответствии с нормативными актами.
Премьер-министр предложил группе продолжать расширять свои инвестиции в высокие технологии, электронику, полупроводники, а также цифровую трансформацию, зеленый рост и экономику замкнутого цикла, способствуя качественной подготовке кадров во Вьетнаме.
Он пожелал, чтобы Samsung и впредь рассматривала Вьетнам как стратегическую производственную базу, центр исследований, разработок и производства ключевых продуктов для международных рынков.
Финансовый директор Samsung высоко оценил социально-экономическое развитие Вьетнама на фоне сложной ситуации в мире.
Он сказал, что Samsung Vietnam стремится заработать на экспорте в этом году 57 млрд. долл. США, и пообещал, что он и Samsung продолжат сопровождать Вьетнам в его развитии./.
Он отметил, что в этом году Samsung Vietnam стремится заработать на экспорте 57 млрд. долларов США, и пообещал, что он и Samsung будут и впредь сопровождать Вьетнам в его развитии.