Премьер-министр Вьетнама принимает участие во Всемирном саммите по климату COP28 в Дубае

Делегаты COP 28 позируют для группового фото в Дубае. Фото: ВИA

В мероприятии приняли участие лидеры и представители 197 сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (РКИК ООН), в том числе более 140 лидеров стран, международных организаций, многонациональных групп и неправительственных организаций.



Саммит, проходящий 1-2 декабря, предоставляет странам форум для принятия новых и более решительных обязательств и действий по финансовому и технологическому вкладу и сокращению выбросов парниковых газов (ПГ) для достижения целей, установленных в Парижском соглашении об изменении климата.



Участие премьер-министра в COP28 посылает четкий сигнал международному сообществу о проактивном, активном и ответственном Вьетнаме в решении одной из крупнейших и наиболее волнующих глобальных проблем современности - изменении климата, и в то же время подтверждает роль и позицию Вьетнама в рамках регионального и международного сотрудничества, наряду с с его последовательной политикой построения зеленой экономики замкнутого цикла и активного реагирования на изменение климата.



