Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Премьер-министр Вьетнама принимает участие во Всемирном саммите по климату COP28 в Дубае

Премьер-министр Фам Минь Тьинь во главе вьетнамской делегации принял участие в церемонии открытия Всемирного саммита по климату в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты (UEA), 1 декабря
  Делегаты COP 28 позируют для группового фото в Дубае. Фото: ВИA  

В мероприятии приняли участие лидеры и представители 197 сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (РКИК ООН), в том числе более 140 лидеров стран, международных организаций, многонациональных групп и неправительственных организаций.

Саммит, проходящий 1-2 декабря, предоставляет странам форум для принятия новых и более решительных обязательств и действий по финансовому и технологическому вкладу и сокращению выбросов парниковых газов (ПГ) для достижения целей, установленных в Парижском соглашении об изменении климата.

Участие премьер-министра в COP28 посылает четкий сигнал международному сообществу о проактивном, активном и ответственном Вьетнаме в решении одной из крупнейших и наиболее волнующих глобальных проблем современности - изменении климата, и в то же время подтверждает роль и позицию Вьетнама в рамках регионального и международного сотрудничества, наряду с с его последовательной политикой построения зеленой экономики замкнутого цикла и активного реагирования на изменение климата.

По словам заместителя министра природных ресурсов и окружающей среды Ле Конг Тханя, на COP28 Вьетнам не будет принимать новых обязательств, но подчеркнет необходимость укрепления глобальной солидарности, достижения консенсуса по новому видению и новому мышлению для создания прорывов в реализации, а также новой решимости предпринять радикальные и эффективные действия и принять комплексные, инновационные и творческие глобальные решения, ориентируясь при этом на людей и не оставляя без внимания ни одну страну, сообщество или человека.

На COP28 Вьетнам представит свои усилия по реагированию на изменение климата. Он также запустит план мобилизации ресурсов для реализации Политической декларации о создании Партнерства справедливого энергетического перехода (JETP), призвав международных партнеров сотрудничать и помогать стране в реализации обязательств по реагированию на изменение климата и инвестировать в проекты энергетического перехода для обеспечения зеленого перехода и циркулярной и низкоуглеродной экономики.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Президент Во Ван Тхыонг принял министра иностранных дел Китая

Президент Во Ван Тхыонг принял министра иностранных дел Китая

Стороны согласились, что после успешного визита в Китай генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга в октябре 2022 года отношения между двумя партиями и странами сохранили динамику развития и достигли многих новых успехов.
ПОДРОБНЕЕ

Top