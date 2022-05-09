Премьер-министр Вьетнама примет участие в специальном саммите, посвященном 45-летию установления отношений АСЕАН и США

Премьер-министр Фам Минь Тьинь (Фото: ВИА)

Премьер-министр Фам Минь Тьинь и другие лидеры АСЕАН примут участие в специальном саммите АСЕАН-США, посвященном 45-летию установления отношений между двумя сторонами, который пройдет в Вашингтоне 12-13 мая по приглашению президента США Джозефа Робинетта Байдена.

По этому случаю делегация Вьетнама во главе с премьер-министром Тьинем посетит США и ООН с 11 по 17 мая, сообщает МИД.