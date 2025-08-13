Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Премьер-министр Вьетнама призвал Qualcomm увеличить инвестиции в основные технологии и полупроводники

Премьер-министр Фам Минь Тьинь во время приема в Ханое 12 августа в честь президента и генерального директора Криштианы Амона призвал Qualcomm Inc., американского гиганта в области микросхем и беспроводных технологий, продолжить расширение инвестиций во Вьетнам, уделяя особое внимание основным технологиям и высокодоходным сегментам цепочки поставок полупроводников.
  Премьер-министр Фам Мин Тьинь (справа) и президент и исполнительный директор Qualcomm Кристиана Амон (Фото: ВИA)  
Премьер-министр высоко оценил двухдесятилетнее партнерство Qualcomm с Вьетнамом, охватывающее мобильную связь, передачу технологий, исследования в области искусственного интеллекта (ИИ), STEM-образование, инкубацию стартапов и развитие инновационной экосистемы. Он рассказал о запуске компанией Qualcomm центра исследований и разработок в области искусственного интеллекта в Ханое, который в настоящее время является третьим по величине в мире после США и Индии.

Он поздравил Qualcomm и государственную группу почт и телекоммуникаций Вьетнама (VNPT) с подписанием в ходе визита Криштианы Амона соглашения о создании Центра передового опыта VNPT-Qualcomm. Он изложил экономические цели Вьетнама, нацеленные на рост ВВП на 8,3-8,5% в 2025 году и двузначный рост в ближайшие годы, основанный на знаниях, научно-технологических достижениях, инновациях и цифровой трансформации.

Он также призвал Qualcomm сотрудничать с вьетнамскими компаниями, научно-исследовательскими институтами, университетами и Национальным инновационным центром для развития экосистемы стартапов, более глубокой интеграции местных фирм в глобальные цепочки поставок и производства Qualcomm и обмена опытом в области управления, институциональных реформ и обучения персонала. Он указал на новые стимулы для иностранных экспертов и ученых в высокотехнологичных отраслях, включая освобождение от виз.

По его словам, правительство Вьетнама стремится к созданию благоприятной бизнес-среды для прибыльной и эффективной деятельности, основанной на принципе совместной работы, совместных побед, совместного выражения радости и счастья, согласования выгод и распределения рисков.

В ответ Криштиана Амон выразил оптимизм по поводу перспектив роста Вьетнама и возможностей сотрудничества, высоко оценив политику Вьетнама в области научных технологий, инноваций и цифровой трансформации, а также быстрый прогресс вьетнамских партнеров Qualcomm, таких как Viettel, VNPT и FPT.

Он подробно рассказал о планах сотрудничества в области искусственного интеллекта, полупроводников, устройств Интернета вещей (IoT), электроники и смартфонов с целью превращения Вьетнама в региональный центр исследований и разработок, особенно в области искусственного интеллекта, заявив, что Qualcomm по-прежнему готова развивать квалифицированные вьетнамские таланты.

Компания Qualcomm, стоимость которой составляет около 160 миллиардов долларов США, является мировым лидером в области передовых беспроводных технологий и технологий 5G и расширяет свою деятельность в области искусственного интеллекта. Компания работает во Вьетнаме уже более двух десятилетий, открыв свой первый научно-исследовательский центр в Юго-Восточной Азии в Ханое и недавно приобретя компанию generative AI у VinAI/Vingroup для расширения своих возможностей в области искусственного интеллекта.

За последние два десятилетия Qualcomm запустила множество программ по развитию инновационной экосистемы Вьетнама, включая Qualcomm Vietnam Innovation Challenge, в рамках которой было создано 29 технологических стартапов, привлечено финансирование в размере более 32 миллионов долларов США, коммерциализировано 25 продуктов, зарегистрировано 87 патентов и налажено сотрудничество с Viettel и VNPT для продвижения технологий 5G и Wi-Fi.

