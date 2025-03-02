Премьер-министр Вьетнама призвал японские компании рассматривать Вьетнам как стратегическое направление

Премьер-министр Фам Минь Тьинь и делегаты на мероприятии. Фото: ВИA



Подчеркнув рост вьетнамско-японских отношений за последние 52 года и создание всеобъемлющего стратегического партнерства во имя мира и процветания в Азии и во всем мире, премьер-министр Фам Минь Тьинь отметил, что двустороннее экономическое, торговое и инвестиционное сотрудничество продолжает играть ключевую роль, выделяясь в качестве основного элемента двусторонних отношений.



В настоящее время Япония является одним из ведущих экономических партнеров Вьетнама - крупнейшим поставщиком официальной помощи в целях развития (ОПР) и трудового сотрудничества, третьим по величине инвестором и четвертым по величине торговым и туристическим партнером.



В настоящее время Япония реализует более 5500 инвестиционных проектов во Вьетнаме, а объем двустороннего товарооборота в 2024 году превысил 46,2 млрд долларов США. Что касается ОПР, то Япония выделила более 20 миллиардов долларов США в виде льготных кредитов, около 750 миллионов долларов США в виде безвозвратной помощи и около 1,34 миллиарда долларов США на техническое сотрудничество.



Японские инвестиции охватывают широкий спектр отраслей и представлены во многих населенных пунктах Вьетнама. По данным Японской организации внешней торговли (JETRO), 56,1% японских предприятий выразили желание расширить свою деятельность во Вьетнаме в течение ближайших одного-двух лет - это самый высокий показатель в АСЕАН. Это ясно показывает, что Вьетнам остается привлекательным местом для инвестиций японских предприятий, подчеркнул премьер-министр.



В ходе диалога представители японского бизнеса высоко оценили инвестиционный климат Вьетнама и выразили большую заинтересованность в расширении инвестиций в инфраструктуру, полупроводники, возобновляемые источники энергии, экологически чистую энергетику, включая атомную, автомобильное производство и торговые центры. Премьер-министр обратился с этим призывом, возглавляя диалог с представителями японского бизнеса в Ханое 1 марта с целью продвижения сотрудничества и инвестиций во Вьетнам для устойчивого и быстрого развития обеих сторон.Подчеркнув рост вьетнамско-японских отношений за последние 52 года и создание всеобъемлющего стратегического партнерства во имя мира и процветания в Азии и во всем мире, премьер-министр Фам Минь Тьинь отметил, что двустороннее экономическое, торговое и инвестиционное сотрудничество продолжает играть ключевую роль, выделяясь в качестве основного элемента двусторонних отношений.В настоящее время Япония является одним из ведущих экономических партнеров Вьетнама - крупнейшим поставщиком официальной помощи в целях развития (ОПР) и трудового сотрудничества, третьим по величине инвестором и четвертым по величине торговым и туристическим партнером.В настоящее время Япония реализует более 5500 инвестиционных проектов во Вьетнаме, а объем двустороннего товарооборота в 2024 году превысил 46,2 млрд долларов США. Что касается ОПР, то Япония выделила более 20 миллиардов долларов США в виде льготных кредитов, около 750 миллионов долларов США в виде безвозвратной помощи и около 1,34 миллиарда долларов США на техническое сотрудничество.Японские инвестиции охватывают широкий спектр отраслей и представлены во многих населенных пунктах Вьетнама. По данным Японской организации внешней торговли (JETRO), 56,1% японских предприятий выразили желание расширить свою деятельность во Вьетнаме в течение ближайших одного-двух лет - это самый высокий показатель в АСЕАН. Это ясно показывает, что Вьетнам остается привлекательным местом для инвестиций японских предприятий, подчеркнул премьер-министр.В ходе диалога представители японского бизнеса высоко оценили инвестиционный климат Вьетнама и выразили большую заинтересованность в расширении инвестиций в инфраструктуру, полупроводники, возобновляемые источники энергии, экологически чистую энергетику, включая атомную, автомобильное производство и торговые центры.

Тем не менее, они призвали Вьетнам к дальнейшей оптимизации административных процессов, ускорению принятия решений и совершенствованию правовой базы для развивающихся секторов, таких как управление данными. Они призвали к оперативному решению проблем в крупных проектах, особенно в инфраструктуре, финансируемой за счет ОПР, и отметили текущие проблемы с рядом проектов, таких как линия метро Хошимина 1 и нефтеперерабатывающий завод Нгишон.



Премьер-министр Фам Минь Тьинь признал эти опасения, заверив фирмы, что предпринимаемые Вьетнамом усилия по упорядочению организационного аппарата политической системы направлены на повышение эффективности, а главной целью является предоставление наилучших услуг гражданам и бизнесу.



Что касается проекта 1 линии метро Хошимина, он поручил властям города решить ключевые вопросы проекта к 30 апреля 2025 года.



Он отметил, что в 2025 году Вьетнам намерен уделять первостепенное внимание росту, нацеливаясь на увеличение ВВП на 8%, тем самым создавая импульс для двузначного роста в последующие годы, подчеркнув, что правительство будет продолжать добиваться трех стратегических прорывов - институтов, инфраструктуры и высококачественных человеческих ресурсов, чтобы обеспечить быстрый и устойчивый рост страны.



Вьетнамский лидер также призвал японские компании к партнерству с Вьетнамом в достижении амбициозной цели роста на 8% в 2025 году и двузначного роста в последующие годы.



Он выразил надежду, что японские компании с их опытом, ресурсами и авторитетом помогут Вьетнаму получить доступ к экологичному и устойчивому финансированию через такие инициативы, как «Азиатское сообщество нулевых выбросов» (AZEC), и поддержать инновации через японский «Фонд инноваций/цифровых преобразований».



Он подтвердил, что Вьетнам проводит политику избирательного привлечения иностранных инвестиций, отдавая предпочтение проектам, которые обеспечивают качество, эффективность, технологический прогресс и защиту окружающей среды. Вьетнам приветствует инвестиции в такие ключевые сектора, как «зеленая» экономика, цифровая экономика, циркулярная экономика, экономика знаний, наука и технологии, инновации, электронные компоненты, электромобили, полупроводники, новые виды энергии, такие как водород и возобновляемые источники энергии, финансовые центры, «зеленые» финансы, биотехнологии, здравоохранение и высокотехнологичное сельское хозяйство.



Премьер-министр Фам Минь Тьинь призвал обе стороны активизировать сотрудничество в области укрепления цепочек поставок, развития вспомогательных отраслей и создания квалифицированной рабочей силы.



Он предложил японским предприятиям ускорить выделение средств и упростить процедуры для проектов ОПР, а также ускорить процесс принятия решений, гармонизируя при этом нормативно-правовую базу между двумя странами.



Правительство Вьетнама твердо намерено обеспечить, чтобы сектор иностранных инвестиций оставался неотъемлемой частью национальной экономики, гарантируя при этом законные права и интересы всех инвесторов, а также поддерживая политическую стабильность, социальный порядок, институциональную и политическую последовательность для стимулирования инвестиций, подтвердил премьер-министр.





