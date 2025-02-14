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Премьер-министр Вьетнама призвал ускорить переговоры по подписанию соглашения о свободной торговле с МЕРКОСУР

Премьер-министр Фам Минь Тьинь призвал ускорить переговоры по подписанию соглашения о свободной торговле (ССТ) между Вьетнамом и общим рынком стран Южной Америки (МЕРКОСУР), принимая Ренато Косту, генерального директора компании Friboi при бразильской JBS S.A. - одной из крупнейших в мире мясоперерабатывающих компаний, работающих в 24 странах, включая Вьетнам.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь (справа) и Ренато Коста, генеральный директор компании Friboi, принадлежащей бразильской компании JBS S.A., в Ханое 13 февраля. Фото: ВИA  
На приеме в Ханое 13 февраля, на котором также присутствовал посол Бразилии во Вьетнаме, глава правительства подчеркнул необходимость активизировать торговое и инвестиционное сотрудничество, чтобы соответствовать потенциалу обеих стран и воплотить в жизнь их стратегическое партнерство, которое было установлено в ноябре 2024 года.

В условиях изменения динамики мировой торговли и экономической неопределенности премьер-министр Фам Минь Тьинь рекомендовал обеим сторонам укреплять двустороннее сотрудничество, в том числе в секторах, представляющих интерес для JBS S.A. Он призвал бразильское правительство и бизнес-сообщество выступить в поддержку ССТ Вьетнам-МЕРКОСУР, а также в соглашения двух стран в области торговли, инвестиций, трудовых отношений, виз и избежания двойного налогообложения. Кроме того, он призвал Бразилию признать статус Вьетнама как страны с рыночной экономикой, что откроет путь к сбалансированной торговле и укреплению деловых связей.

Премьер-министр призвал компанию JBS S.A. расширить свою деятельность во Вьетнаме, в частности, в области животноводства, мясопереработки, выращивания технических культур и переработки кофе. Он также предложил сотрудничество в области диверсификации рынков, продукции и цепочек поставок. Кроме того, лидер пригласил JBS S.A. помочь наладить связи между другими бразильскими предприятиями и вьетнамскими партнерами, чтобы способствовать развитию партнерства и инвестиций.

Информируя своих гостей о заинтересованности Вьетнама в углублении сотрудничества с Бразилией в минерально-сырьевом секторе, премьер-министр Фам Минь Тьинь подтвердил готовность страны служить воротами для бразильского бизнеса, стремящегося выйти на рынки Юго-Восточной Азии и других стран-участниц ССТ. Он также пообещал создать благоприятные условия для деятельности компании JBS S.A. во Вьетнаме, обеспечив взаимную выгоду и разделение рисков.

Ренато Коста, в свою очередь, отметил, что его визит направлен на изучение инвестиционных и деловых возможностей Вьетнама с целью удовлетворения его спроса, учитывая высокий экономический рост и потенциал страны.

Он выразил приверженность компании JBS S.A. расширению сотрудничества и призвал правительство Вьетнама продолжать поддерживать ее бизнес-предприятия.

Ренато Коста также подтвердил обещание компании укреплять деловые связи между Вьетнамом и Бразилией в соответствии с рекомендациями премьер-министра.

ВИА/ИЖВ

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