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Премьер-министр Вьетнама призвал приложить дополнительные усилия для достижения целевого показателя роста на уровне не менее 8%
Экономический рост должен быть обусловлен наукой и технологиями, инновациями, цифровой трансформацией и высококачественными человеческими ресурсами, а также должен быть направлен на зеленый, устойчивый и инклюзивный рост, который принесет пользу всем гражданам, сказал он, добавив, что страна также должна эффективно использовать свой уникальный потенциал, выдающиеся возможности и конкурентные преимущества.
Глава правительства отметил важность совершенствования институциональной базы, рассматривая ее как «прорыв прорывов», повышения эффективности правоохранительной деятельности, обеспечения эффективной и упорядоченной организационной структуры, продвижения административных реформ и ускорения цифровой трансформации. Он также подчеркнул необходимость стимулирования роста путем обновления традиционных драйверов роста и стимулирования новых.
Подчеркивая необходимость поддержания макроэкономической стабильности, контроля инфляции и обеспечения основных балансов, премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул важность гибкого, активного, своевременного и эффективного управления монетарной политикой, координируя ее с соответствующим расширением фискальной политики. Он также подчеркнул необходимость стимулирования роста кредитования в приоритетных секторах и ключевых драйверах экономики, а также рационального использования возможностей государственного долга для привлечения дополнительных ресурсов на инвестиции в развитие.
Премьер-министр также распорядился о своевременном выполнении Указа о создании, управлении и использовании Фонда поддержки инвестиций, срочном устранении препятствий на рынке недвижимости и корпоративных облигаций, а также о дополнительных усилиях по повышению статуса фондового рынка в 2025 году.
Обеспечение стабильных поставок электроэнергии и топлива при любых обстоятельствах имеет решающее значение, при этом приоритет отдается развитию проектов в области возобновляемой энергетики, атомной энергетики и морской ветроэнергетики, а также эффективной реализации Плана развития энергетики VIII.
Министерства, сектора и местные органы власти должны активизировать выделение государственных инвестиционных средств с целевым показателем не менее 95% в 2025 году, отметил глава правительства, подчеркнув необходимость повышения уровня жизни населения, строительства социального жилья и ликвидации временных и ветхих домов.
Кроме того, премьер-министр призвал активизировать усилия по борьбе с коррупцией, расточительством и негативными явлениями, а также содействовать международной интеграции.
На совещании руководители министерств, отраслей и населенных пунктов заявили о своей приверженности выполнению поставленных задач и целей. В частности, провинция Куангнинь обязалась стремиться к темпам роста в 14%, превысив установленный правительством показатель в 12%. Соседний город Хайфон взял на себя обязательство достичь темпов роста в 12,5% или даже выше, при этом выделив 11 триллионов донгов на реализацию железнодорожного проекта Лаокай - Хайфон. Провинция Бакжанг также нацелена на ежегодные темпы роста в 14-15%, превысив целевой показатель правительства в 13,6%.