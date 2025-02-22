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Премьер-министр Вьетнама призвал приложить дополнительные усилия для достижения целевого показателя роста на уровне не менее 8%

Премьер-министр Фам Минь Тьинь 21 февраля призвал министерства, отрасли и населенные пункты удвоить усилия по достижению целевого показателя экономического роста не менее 8% в этом году, способствуя созданию импульса и силы для вступления страны в новую эру - эру подъема нации.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь проводит совещание правительства с представителями местных органов власти. Фото: baochinhphu.vn  
Выступая на совещании правительства с представителями населенных пунктов по поводу реализации заключений ЦК партии, резолюций Национального собрания и правительства об экономическом росте и ускорении освоения государственных инвестиций, премьер-министр Фам Минь Тьинь подтвердил, что этот целевой показатель роста был установлен партией, согласован правительством, поддержан Национальным собранием и одобрен народом, «поэтому обсуждать необходимо только действия, а не отступления», - заявил премьер-министр.

Экономический рост должен быть обусловлен наукой и технологиями, инновациями, цифровой трансформацией и высококачественными человеческими ресурсами, а также должен быть направлен на зеленый, устойчивый и инклюзивный рост, который принесет пользу всем гражданам, сказал он, добавив, что страна также должна эффективно использовать свой уникальный потенциал, выдающиеся возможности и конкурентные преимущества.

Глава правительства отметил важность совершенствования институциональной базы, рассматривая ее как «прорыв прорывов», повышения эффективности правоохранительной деятельности, обеспечения эффективной и упорядоченной организационной структуры, продвижения административных реформ и ускорения цифровой трансформации. Он также подчеркнул необходимость стимулирования роста путем обновления традиционных драйверов роста и стимулирования новых.

Подчеркивая необходимость поддержания макроэкономической стабильности, контроля инфляции и обеспечения основных балансов, премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул важность гибкого, активного, своевременного и эффективного управления монетарной политикой, координируя ее с соответствующим расширением фискальной политики. Он также подчеркнул необходимость стимулирования роста кредитования в приоритетных секторах и ключевых драйверах экономики, а также рационального использования возможностей государственного долга для привлечения дополнительных ресурсов на инвестиции в развитие.

Премьер-министр также распорядился о своевременном выполнении Указа о создании, управлении и использовании Фонда поддержки инвестиций, срочном устранении препятствий на рынке недвижимости и корпоративных облигаций, а также о дополнительных усилиях по повышению статуса фондового рынка в 2025 году.

Обеспечение стабильных поставок электроэнергии и топлива при любых обстоятельствах имеет решающее значение, при этом приоритет отдается развитию проектов в области возобновляемой энергетики, атомной энергетики и морской ветроэнергетики, а также эффективной реализации Плана развития энергетики VIII.

Министерства, сектора и местные органы власти должны активизировать выделение государственных инвестиционных средств с целевым показателем не менее 95% в 2025 году, отметил глава правительства, подчеркнув необходимость повышения уровня жизни населения, строительства социального жилья и ликвидации временных и ветхих домов.

Кроме того, премьер-министр призвал активизировать усилия по борьбе с коррупцией, расточительством и негативными явлениями, а также содействовать международной интеграции.

На совещании руководители министерств, отраслей и населенных пунктов заявили о своей приверженности выполнению поставленных задач и целей. В частности, провинция Куангнинь обязалась стремиться к темпам роста в 14%, превысив установленный правительством показатель в 12%. Соседний город Хайфон взял на себя обязательство достичь темпов роста в 12,5% или даже выше, при этом выделив 11 триллионов донгов на реализацию железнодорожного проекта Лаокай - Хайфон. Провинция Бакжанг также нацелена на ежегодные темпы роста в 14-15%, превысив целевой показатель правительства в 13,6%.

ИЖВ/ВИА

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