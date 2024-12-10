Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Премьер-министр Вьетнама призвал китайские предприятия к участию в проектах по развитию инфраструктуры

9 декабря в Ханое, премьер-министр Фам Минь Тьинь принял делегацию руководителей 18 крупнейших китайских предприятий кланов Чжан и Янь во главе с Янь Цзехэ, основателем и председателем China Pacific Construction Group и Susun Construction Group, входящих в число 500 крупнейших компаний мира, которые находятся во Вьетнаме с рабочим визитом с целью изучения возможностей сотрудничества и инвестиций.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь приветствует делегацию руководителей 18 крупнейших китайских предприятий кланов Чжан и Янь в Ханое 9 декабря. Фото: ВИA  
Выступая на встрече, Фам Минь Тьинь высоко оценил деятельность китайских компаний по развитию сотрудничества и инвестиций во Вьетнаме, которые способствуют углублению вьетнамско-китайского всеобъемлющего стратегического партнерства и вносят вклад в создание вьетнамско-китайского сообщества с общим будущим, имеющим стратегическое значение, а также в рост обеих стран.

Он подчеркнул значительный прогресс в двусторонних отношениях, признав вклад деловых кругов Китая в достижение этого результата.

Он отметил, что за последнее десятилетие объем торговли между двумя странами увеличился в четыре раза, в результате чего Китай стал крупнейшим импортным рынком Вьетнама, а Вьетнам - крупнейшим торговым партнером Китая в рамках АСЕАН.

Китайские инвестиции во Вьетнам также выросли в семь раз, и сейчас Китай занимает шестое место среди 146 инвестиционных партнеров в стране Юго-Восточной Азии. В 2023 году и за первые 11 месяцев 2024 года Китай стал ведущим источником новых инвестиционных проектов во Вьетнаме, сказал он.

Премьер-министр подчеркнул, что, будучи переходной экономикой, Вьетнам фокусируется на трех стратегических прорывах, включая развитие инфраструктуры, особенно транспортной.

Он предложил China Pacific Construction Group изучить возможности участия в ключевых проектах, включая мост Тылиен, линию ханойского метро Ванкао - Нгоккхань - Ланг - Хоалак, линию метро, соединяющую международные аэропорты Таншоннят и Лонгтхань, а также трансграничные железнодорожные и автомобильные проекты, такие как Лаокай - Ханой - Хайфон и Лангшон - Ханой, используя подходящие формы и методы.

На встрече китайские бизнес-лидеры выразили свое удовлетворение потенциалом Вьетнама для сотрудничества, отметив его стратегическое расположение, растущую экономику, благоприятный инвестиционный климат и все более модернизированную инфраструктуру. Они подчеркнули свои интересы в таких секторах, как строительство, энергетика, торговля, недвижимость, электрооборудование, электроника, окружающая среда, здравоохранение, биология, химическая промышленность, новые материалы и сельскохозяйственная продукция.

Янь Цзехэ отметил, что Pacific Construction Group и другие китайские компании, обладающие потенциалом и опытом, стремятся участвовать в проектах по развитию инфраструктуры во Вьетнаме. Он подчеркнул их стремление реализовывать во Вьетнаме проекты самого высокого качества, назвав страну «вторым домом» для предприятий.

Принимая во внимание предложения Янь Цзехэ и китайских бизнес-лидеров, Фам Минь Тьинь сказал, что он направит соответствующие министерства и местные органы власти для оказания им поддержки в решении их проблем.

Отметив, что Вьетнам заинтересован в освоении и развитии внешних, морских и подземных пространств, он призвал китайские компании расширять сотрудничество в таких сильных и востребованных Вьетнамом областях, как инновации, зеленое развитие, возобновляемые источники энергии, строительство умных городов, обрабатывающая промышленность и цифровая трансформация, особенно в развивающихся отраслях, таких как искусственный интеллект, полупроводники, облачные вычисления и интернет вещей, а также участвовать в создании зон приграничного сотрудничества, модернизации международных пограничных пунктов и пилотировании умных пограничных пунктов.

Подчеркнув девиз взаимопонимания, совместного видения и действий, совместной работы и победы, совместной выгоды для общего развития, глава вьетнамского правительства выразил уверенность, что китайские фирмы добьются еще больших успехов во Вьетнаме и будут процветать дальше.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Генеральный секретарь То Лам провел рабочее совещание с Отделом ЦК КПВ по экономическим вопросам

Генеральный секретарь То Лам провел рабочее совещание с Отделом ЦК КПВ по экономическим вопросам

Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) То Лам подчеркнул важнейшую роль Отдела ЦК КПВ по экономическим вопросам в совершенствовании институтов развития социалистически ориентированной рыночной экономики, а также в определении основных направлений управления национальной экономикой.
ПОДРОБНЕЕ

Top