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Премьер-министр Вьетнама призвал китайские предприятия к участию в проектах по развитию инфраструктуры
Он подчеркнул значительный прогресс в двусторонних отношениях, признав вклад деловых кругов Китая в достижение этого результата.
Он отметил, что за последнее десятилетие объем торговли между двумя странами увеличился в четыре раза, в результате чего Китай стал крупнейшим импортным рынком Вьетнама, а Вьетнам - крупнейшим торговым партнером Китая в рамках АСЕАН.
Китайские инвестиции во Вьетнам также выросли в семь раз, и сейчас Китай занимает шестое место среди 146 инвестиционных партнеров в стране Юго-Восточной Азии. В 2023 году и за первые 11 месяцев 2024 года Китай стал ведущим источником новых инвестиционных проектов во Вьетнаме, сказал он.
Премьер-министр подчеркнул, что, будучи переходной экономикой, Вьетнам фокусируется на трех стратегических прорывах, включая развитие инфраструктуры, особенно транспортной.
Он предложил China Pacific Construction Group изучить возможности участия в ключевых проектах, включая мост Тылиен, линию ханойского метро Ванкао - Нгоккхань - Ланг - Хоалак, линию метро, соединяющую международные аэропорты Таншоннят и Лонгтхань, а также трансграничные железнодорожные и автомобильные проекты, такие как Лаокай - Ханой - Хайфон и Лангшон - Ханой, используя подходящие формы и методы.
На встрече китайские бизнес-лидеры выразили свое удовлетворение потенциалом Вьетнама для сотрудничества, отметив его стратегическое расположение, растущую экономику, благоприятный инвестиционный климат и все более модернизированную инфраструктуру. Они подчеркнули свои интересы в таких секторах, как строительство, энергетика, торговля, недвижимость, электрооборудование, электроника, окружающая среда, здравоохранение, биология, химическая промышленность, новые материалы и сельскохозяйственная продукция.
Янь Цзехэ отметил, что Pacific Construction Group и другие китайские компании, обладающие потенциалом и опытом, стремятся участвовать в проектах по развитию инфраструктуры во Вьетнаме. Он подчеркнул их стремление реализовывать во Вьетнаме проекты самого высокого качества, назвав страну «вторым домом» для предприятий.
Принимая во внимание предложения Янь Цзехэ и китайских бизнес-лидеров, Фам Минь Тьинь сказал, что он направит соответствующие министерства и местные органы власти для оказания им поддержки в решении их проблем.
Отметив, что Вьетнам заинтересован в освоении и развитии внешних, морских и подземных пространств, он призвал китайские компании расширять сотрудничество в таких сильных и востребованных Вьетнамом областях, как инновации, зеленое развитие, возобновляемые источники энергии, строительство умных городов, обрабатывающая промышленность и цифровая трансформация, особенно в развивающихся отраслях, таких как искусственный интеллект, полупроводники, облачные вычисления и интернет вещей, а также участвовать в создании зон приграничного сотрудничества, модернизации международных пограничных пунктов и пилотировании умных пограничных пунктов.
Подчеркнув девиз взаимопонимания, совместного видения и действий, совместной работы и победы, совместной выгоды для общего развития, глава вьетнамского правительства выразил уверенность, что китайские фирмы добьются еще больших успехов во Вьетнаме и будут процветать дальше.