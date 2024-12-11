Премьер-министр Вьетнама призвал американские компании инвестировать в полупроводники, искусственный интеллект и облачные вычисления

Премьер-министр Фам Минь Тьинь (слева) и председатель SIA Джон Нойффер. Фото: ВИA



Премьер-министр Фам Минь Тьинь похвалил Neuffer и SIA за их активную роль в установлении связей между компаниями-членами, включая NVIDIA, AMD, Cadence, Marvell, ARM, Qorvo и LAM Research, и перспективными бизнес-возможностями во Вьетнаме.



Инновации, особенно в полупроводниковой промышленности, определены как новый и важнейший столп вьетнамско-американского всеобъемлющего стратегического партнерства, сказал он, добавив, что стратегия социально-экономического развития Вьетнама уделяет особое внимание науке, технологиям, инновациям и цифровой трансформации.



Вьетнам продолжает поддерживать макроэкономическую стабильность, мирную обстановку, отстаивать независимость и суверенитет, обеспечивать национальную оборону и безопасность, а также социальный порядок. В то же время он продвигает вперед три стратегических прорыва в области институциональной и административной реформы, инфраструктуры и человеческих ресурсов для улучшения делового климата. Это позволит создать новые пространства для развития, сократить время и затраты, облегчить инвестиции, повысить конкурентоспособность товаров и обеспечить уверенное и устойчивое сотрудничество инвесторов с Вьетнамом, подчеркнул премьер-министр.



Он также подтвердил, что Вьетнам поощряет инвесторов в научно-техническую сферу, инновации и полупроводниковые чипы в духе «гармонизации интересов и разделения рисков» между государством, бизнесом и гражданами. В состав делегации вошли руководители таких технологических гигантов, как Intel, Ampere, Marvell, Cirrus Logic, Infineon и Skyworks.Премьер-министр Фам Минь Тьинь похвалил Neuffer и SIA за их активную роль в установлении связей между компаниями-членами, включая NVIDIA, AMD, Cadence, Marvell, ARM, Qorvo и LAM Research, и перспективными бизнес-возможностями во Вьетнаме.Инновации, особенно в полупроводниковой промышленности, определены как новый и важнейший столп вьетнамско-американского всеобъемлющего стратегического партнерства, сказал он, добавив, что стратегия социально-экономического развития Вьетнама уделяет особое внимание науке, технологиям, инновациям и цифровой трансформации.Вьетнам продолжает поддерживать макроэкономическую стабильность, мирную обстановку, отстаивать независимость и суверенитет, обеспечивать национальную оборону и безопасность, а также социальный порядок. В то же время он продвигает вперед три стратегических прорыва в области институциональной и административной реформы, инфраструктуры и человеческих ресурсов для улучшения делового климата. Это позволит создать новые пространства для развития, сократить время и затраты, облегчить инвестиции, повысить конкурентоспособность товаров и обеспечить уверенное и устойчивое сотрудничество инвесторов с Вьетнамом, подчеркнул премьер-министр.Он также подтвердил, что Вьетнам поощряет инвесторов в научно-техническую сферу, инновации и полупроводниковые чипы в духе «гармонизации интересов и разделения рисков» между государством, бизнесом и гражданами.

«Вместе мы слушаем и понимаем, разделяем взгляды и действия, вместе работаем, вместе побеждаем, вместе наслаждаемся, вместе развиваемся и разделяем радость, счастье и гордость», - сказал он.



Премьер-министр призвал SIA поощрять американские компании более эффективно инвестировать во вьетнамские полупроводники, искусственный интеллект и облачные вычисления, в частности, помогая вьетнамским компаниям присоединиться к глобальной цепочке поставок, содействуя инвестициям в инфраструктуру, а также создавая учебные заведения и научно-исследовательские центры для полупроводников.



По этому случаю он также предложил SIA обратиться к правительству США с просьбой о дальнейшем развитии отношений с Вьетнамом более интенсивным, широким, практичным и эффективным образом, признать Вьетнам страной с рыночной экономикой и снять ограничения на экспорт высокотехнологичной продукции в эту страну.



Джон Нойффер, в свою очередь, отметил, что Вьетнам является одним из лучших инвестиционных центров, где предпринимаются инициативы и усилия по развитию полупроводниковой промышленности.



Он отметил успехи Вьетнама в диверсификации и развитии цепочки поставок, а также такие его преимущества, как многочисленная и трудолюбивая рабочая сила, современная инфраструктура электро- и водоснабжения, телекоммуникаций и центров обработки данных, а также несколько всемирно известных технологических компаний, таких как Viettel.



Члены SIA и американские предприятия заинтересованы в отношениях между США и Вьетнамом и будут продолжать поддерживать усилия Вьетнама по развитию полупроводниковой промышленности и мощной цепочки поставок, сказал он.

Члены делегации также подтвердили свои твердые обязательства перед вьетнамским рынком и рассказали о своей деятельности и планах по расширению инвестиций в ближайшем будущем.



