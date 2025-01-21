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Премьер-министр Вьетнама прибыл в Швейцарию на 55-ю встречу ВЭФ

20 января вечером (по местному времени), премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь с супругой и высокопоставленной делегацией приземлился в аэропорту Цюриха, начав рабочий визит в Швейцарию, в ходе которого лидер страны примет участие в 55-й ежегодной встрече Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе и проведет двусторонние мероприятия.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь, его супруга и высокопоставленная делегация Вьетнама приземляются в аэропорту Цюриха 20 января вечером (по местному времени). Фото: ВИA  
Поездка, которая продлится до 23 января, совершается по приглашению основателя и исполнительного председателя ВЭФ Клауса Шваба.

Форум, темой которого является «Сотрудничество в интеллектуальную эпоху», собирает около 3 000 лидеров из стран, международных организаций и ведущих корпораций по всему миру. Он служит платформой для обсуждения направлений и приоритетов развития, а также возможностей, которые Вьетнам может предложить своим партнерам.

 

Во время пребывания в Давосе премьер-министр Фам Минь Тьинь будет председательствовать и участвовать во многих диалогах и дискуссиях на различные темы, включая пленарное заседание, посвященное Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), национальный стратегический диалог между Вьетнамом и ВЭФ, а также специальный диалог между ВЭФ и премьер-министром.

 

Он также будет председательствовать на семинарах по таким темам, как торговля и глобальное развитие в интеллектуальную эпоху, инвестиции в высокие технологии во Вьетнаме, Вьетнам в цифровую эпоху, цифровая инфраструктура и зеленая энергия.

 

Премьер-министр проведет встречи с лидерами различных стран, международных организаций и транснациональных корпораций, направленные на укрепление отношений, привлечение инвестиций и развитие торговли.

 

Он передаст важные сообщения о решимости, стремлениях и видении Вьетнама в достижении стратегических целей развития на ближайшие 20 лет.

 

Его поездка знаменует собой первое многостороннее дипломатическое мероприятие высокопоставленных руководителей Вьетнама в 2025 году, подтверждающее, что страна является надежным партнером и активным, ответственным и перспективным членом международного сообщества.

 

Ожидается, что двусторонняя деятельность лидера в Швейцарии будет способствовать укреплению политического доверия и углублению вьетнамско-швейцарских отношений, поднимая их на новую высоту.


ВИА/ИЖВ

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