Премьер-министр Вьетнама прибыл в Швейцарию на 55-ю встречу ВЭФ

Премьер-министр Фам Минь Тьинь, его супруга и высокопоставленная делегация Вьетнама приземляются в аэропорту Цюриха 20 января вечером (по местному времени). Фото: ВИA Поездка, которая продлится до 23 января, совершается по приглашению основателя и исполнительного председателя ВЭФ Клауса Шваба. Поездка, которая продлится до 23 января, совершается по приглашению основателя и исполнительного председателя ВЭФ Клауса Шваба.

Форум, темой которого является «Сотрудничество в интеллектуальную эпоху», собирает около 3 000 лидеров из стран, международных организаций и ведущих корпораций по всему миру. Он служит платформой для обсуждения направлений и приоритетов развития, а также возможностей, которые Вьетнам может предложить своим партнерам.

Во время пребывания в Давосе премьер-министр Фам Минь Тьинь будет председательствовать и участвовать во многих диалогах и дискуссиях на различные темы, включая пленарное заседание, посвященное Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), национальный стратегический диалог между Вьетнамом и ВЭФ, а также специальный диалог между ВЭФ и премьер-министром.

Он также будет председательствовать на семинарах по таким темам, как торговля и глобальное развитие в интеллектуальную эпоху, инвестиции в высокие технологии во Вьетнаме, Вьетнам в цифровую эпоху, цифровая инфраструктура и зеленая энергия.

Премьер-министр проведет встречи с лидерами различных стран, международных организаций и транснациональных корпораций, направленные на укрепление отношений, привлечение инвестиций и развитие торговли.

Он передаст важные сообщения о решимости, стремлениях и видении Вьетнама в достижении стратегических целей развития на ближайшие 20 лет.

Его поездка знаменует собой первое многостороннее дипломатическое мероприятие высокопоставленных руководителей Вьетнама в 2025 году, подтверждающее, что страна является надежным партнером и активным, ответственным и перспективным членом международного сообщества.

Ожидается, что двусторонняя деятельность лидера в Швейцарии будет способствовать укреплению политического доверия и углублению вьетнамско-швейцарских отношений, поднимая их на новую высоту.



