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Премьер-министр Вьетнама прибыл в Санто-Доминго, начав официальный визит в Доминиканскую Республику
В аэропорту Фам Минь Тьиня и сопровождающих его лиц встретили министр сельского хозяйства Доминиканской Республики Лимбер Круз, заместитель министра иностранных дел Хосе Хулио Гомес и другие официальные лица обеих стран.
Планируется, что глава вьетнамского правительства проведет переговоры с президентом Луисом Абинадером Короной, а также встретится с председателем Сената, спикером Палаты представителей и лидерами левых политических партий Доминиканской Республики.
Он примет участие в церемонии открытия и возложения венка к памятнику Хо Ши Мина в Санто-Доминго, примет участие в бизнес-форуме Вьетнама и Доминиканской Республики, а также в других мероприятиях.
За последние два десятилетия двусторонние связи расцвели в различных секторах, включая политику, дипломатию, торговлю, сельское хозяйство, культуру и научные технологии. Значительными вехами стали назначение первого посла-резидента Доминиканской Республики во Вьетнаме в октябре 2021 года и открытие посольства в Ханое в феврале 2023 года. Эти события сделали двусторонние связи более эффективными и содержательными.
Несмотря на то, что в настоящее время торговое партнерство составляет лишь небольшую часть от общего объема торговли каждой из стран, оно демонстрирует значительный рост. Объем двусторонней торговли вырос с 36,5 млн долларов США в 2013 году до почти 150,2 млн долларов США в 2022 году, и ожидается, что он будет продолжать расти.
Заместитель министра иностранных дел Вьетнама Фам Тхань Бинь отметил, что этот визит подчеркивает внешнюю политику Вьетнама, направленную на укрепление дружбы и сотрудничества с Латинской Америкой и Карибским бассейном во имя мира и развития. Ожидается, что он придаст импульс расширению двусторонних экономических, торговых и инвестиционных связей, особенно в таких перспективных областях, как сельское хозяйство, промышленность, строительные материалы, зоны экспортной переработки, энергетика-нефть и газ, телекоммуникации и туризм.